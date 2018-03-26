«Государство заинтересовано в таких людях». Как в Беларуси поддерживают молодых одарённых людей

Новости Беларуси. Систему выявления молодых талантов в Беларуси будут совершенствовать. Это одно из требований главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О более тщательном подходе к отбору одаренных ребят говорили в начале прошлой недели – на встрече Президента с представителями творческой молодежи. Поддержка молодых и талантливых традиционно остается в числе приоритетов государственной политики нашей страны. За роялем Вова Игнатович проводит по четыре часа. И так каждый день. Уже в третьем классе мальчик берется за произведения, которые под силу лишь ребятам из старшей школы.

Владимир Игнатович, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Мой преподаватель Евгения Александровна всегда мне помогает при разборе и при всем. Занял второе место в конкурсе «Музыка надежды» в Гомеле. Погружение в профессию здесь начинается с самого раннего детства. Талантливых юношей и девушек отбирают из разных уголков страны.

Семен Климанов, директор Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Мы призваны искать детей не в каком-то уже состоявшемся возрасте, а именно в тот момент, когда ребенок еще ничего не умеет и нигде не учился. Мы рассматриваем основные направления музыкальной одаренности: слух, чувство ритма, музыкальная память. И в том, случае, если мы видим эти природные задатки в детях, мы, как правило, принимаем их в подготовительную группу.

Чтобы подняться на вершину мастерства, нужны музыкальные инструменты. Стоят они недешево. Ребят поддерживают. Очередным подарком стал квартет струнных инструментов.

Анастасия Уварова, учащийся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Сразу растет уровень игры на арфе. Очень важно, чтобы арфа была качественной, потому что здесь все механизмы скрыты. И если арфа некачественная, то очень сложно играть на ней. Решительное «да» теоретической физике Александр Михалычев сказал еще в школе. Обойдя десятки лучших, он стал первым на международной Олимпиаде по науке о природе вещей. Сегодня обладатель золотой медали работает в Институте физики и помогает штурмовать олимпийские вершины уже другим. Кстати, по итогам 2017 года молодой ученый стал лауреатом премии Национальной академии наук и Алфёровского фонда.

Александр Михалычев, старший научный сотрудник Института физики имени НАН Беларуси:

Поддержка такая важна. Важна в том числе просто с точки зрения понимания того, что государство заинтересовано в таких людях. Оно хочет, чтобы они росли, развивались дальше. Я думаю, что уже достаточно хорошо и сейчас выявляются талантливые ребята. По крайней мере, в области именно точных наук. Поддержка молодых и талантливых – один из приоритетов государственной политики Беларуси. Специальные фонды, средства которых идут на стипендии и премии одаренным ребятам, существуют в стране уже более двадцати лет. Государство денег не жалеет. База есть и она работает. Однако система отбора юных дарований требует совершенствования. Об этом на встрече с творческой молодежью говорил и Президент. Первоначальный толчок порой становится определяющим. «Таланту нужен толчок, а дальше он должен преодолеть невзгоды и сложности сам». Итоги большого разговора Президента с творческой молодёжью

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Лауреаты специального фонда, а также победители международных конкурсов, олимпиад включаются по установленному порядку в банк данных одаренной молодежи. Этот банк ведется. Сейчас в актуальной части банка у нас порядка 5900 молодых людей в возрасте до 31 года. И в архивной части – более 13 тысяч. Работа по выявлению одаренных ребят начинается уже с детского сада. В школе эта роль отводится непосредственно педагогам.

Костя – ученик известного в Беларуси математика – Михаила Волкова. «Царицу наук» мальчик покорил на национальном уровне. За что получил премию из спец-фонда Президента.