«Чтобы мама не боялась рожать». В Молодечно стартовал конгресс для молодых родителей «МамаPro»

Новости Беларуси. В Молодечно стартовал национальный конгресс для молодых родителей «МамаPro», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В масштабном форуме приняли участие около тысячи семейных пар. В ходе мероприятия консультации провели специалисты различных профилей. Подняли и тему государственной поддержки молодых специалистов.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Мы не забываем о тех высокоспециализированных специалистах, которые делают сложные операции. Я хочу сказать, что при принятии новой формы оплаты труда, при подготовке постановлений в Министерство здравоохранения мы особое внимание уделяли молодым специалистам, врачам скорой медицинской помощи, участковой службе.

Дарья Колядич, главный врач Молодеченской ЦРБ:

Наша задача в ситуации, которая складывается по демографическим показателям, – все-таки укрепить ценности семейные и, конечно же, чтобы мама не боялась рожать ни первого, ни второго, ни последующего ребенка.