Михаил Кононович: о такой демократии, как в Беларуси, гражданам Украины остаётся только мечтать

Новости Беларуси. В Минске прошла встреча депутатов с представителями белорусской общины в Украине «Сябры Волыни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе обсуждения – дружеские контакты между народами. Невзирая на осложнение политических отношений, в соседней стране активно поддерживают официальный Минск. Так, уже почти год существует традиция: каждый месяц украинцы, среди которых немало этнических белорусов, в знак поддержки суверенной Беларуси выходят с государственными флагами нашей страны.

На одной из таких встреч буквально несколько недель назад у здания белорусского посольства в Киеве произошел громкий и неприятный инцидент. Мирных активистов атаковала группа радикалов с газовыми баллончиками. Ноту в украинский МИД направило посольство Беларуси в Киеве Белорусская сторона адресовала ноту протеста украинскому МИД, в которой выразила серьезную обеспокоенность ситуацией. Дипломатический или скорее недипломатический конфуз, по словам украинских общественных деятелей, до сих пор не решен.