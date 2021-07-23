Михаил Кононович: о такой демократии, как в Беларуси, гражданам Украины остаётся только мечтать

Новости Беларуси. В Минске прошла встреча депутатов с представителями белорусской общины в Украине «Сябры Волыни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошла встреча депутатов с представителями белорусской общины в Украине «Сябры Волыни», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фокусе обсуждения – дружеские контакты между народами. Невзирая на осложнение политических отношений, в соседней стране активно поддерживают официальный Минск. Так, уже почти год существует традиция: каждый месяц украинцы, среди которых немало этнических белорусов, в знак поддержки суверенной Беларуси выходят с государственными флагами нашей страны.
На одной из таких встреч буквально несколько недель назад у здания белорусского посольства в Киеве произошел громкий и неприятный инцидент. Мирных активистов атаковала группа радикалов с газовыми баллончиками.
Ноту в украинский МИД направило посольство Беларуси в Киеве
Белорусская сторона адресовала ноту протеста украинскому МИД, в которой выразила серьезную обеспокоенность ситуацией. Дипломатический или скорее недипломатический конфуз, по словам украинских общественных деятелей, до сих пор не решен.
Михаил Кононович, руководитель белорусской общины «Сябры Волыни» (Украина):
Две недели прошло после нападения, вы думаете, мне кто-то позвонил хотя бы? Никто. Ни полиция, ни прокуратура, ни СБУ. Инцидента не было, ничего не заведено. Самое главное – донести своим землякам, что такое «демократия» по-европейски, как они это видят. Это те люди, кто заблудился, кто реакции поддался. Вы, белорусы, кто живет в республике, вы не цените вроде бы элементарных вещей для вас, но это очень важно: бесплатное лечение, дороги, порядок. О такой демократии, как в Республике Беларусь, нам, гражданам Украины, остается только мечтать. Говорят: в Беларуси тоталитарный режим, режим Лукашенко, там ничего не скажешь, а в Украине демократия. Мой пример, видео все посмотрите, как нас избивают как животное, вот вам, пожалуйста, демократия по-украински. Более того, такую демократию вам хотела навязать Тихановская, именно такую.