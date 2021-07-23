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У меня маленькая одна деталь, я всем артистам рассказываю. Каким секретом поделился Александр Солодуха?

23 июля 2021 09:35
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У меня маленькая одна деталь, я всем артистам рассказываю. Каким секретом поделился Александр Солодуха?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я когда впервые поехала на «Славянский базар», меня предупреждали, что Витебск не спит. Вот он действительно не спит и даже не три дня, а больше. Артиста такой накал страстей не сильно утомляет между концертами? Или, наоборот, стимулирует?

У меня маленькая одна деталь, я всем артистам рассказываю. Каким секретом поделился Александр Солодуха?-4

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
И стимулирует, и очень напряженно, конечно. Потому что когда ты каждый день ложишься в шесть утра после концертов, после шампанского, нужно быть в форме, потому что столько встреч. А вообще, конечно, фестиваль фантастический, феерический.

У меня маленькая одна деталь, я всем артистам – нашим, белорусским, российским, друзьям – рассказывал, что когда я был на первом фестивале в 1992 году, мне было 33 – длинные волосы, лента. А на этом, 30-м, я приехал с сыновьями, которым по 33.

У меня маленькая одна деталь, я всем артистам рассказываю. Каким секретом поделился Александр Солодуха?-7

Анастасия Дехтяр, коренная жительница Витебска:
Я вас, Александр, помню в 1998 году, между прочим. Мне было тогда 11 лет. Я родилась в Витебске, моя мама журналист. У нее всегда была аккредитация, и я всегда была в первом ряду на скамейке прессы. Я помню вас в 1998 году с бакенбардами очаровательными, в кожаных штанах.

У меня маленькая одна деталь, я всем артистам рассказываю. Каким секретом поделился Александр Солодуха?-10

Александр Солодуха:
Это в 1997-м. В 1998-м у меня уже была другая прическа. Я пел песню Александра Морозова «Обнимала, не любила». А в 1997-м, да, у меня был мокрый гель – назад, бакенбарды. У меня был сольный концерт в Летнем амфитеатре, мой первый сольник из трех, которые состоялись за эти 30 лет.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Александр Солодуха # Алена Родовская # Анастасия Дехтяр # Фотофакт

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