У меня маленькая одна деталь, я всем артистам рассказываю. Каким секретом поделился Александр Солодуха?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу: Я когда впервые поехала на «Славянский базар», меня предупреждали, что Витебск не спит. Вот он действительно не спит и даже не три дня, а больше. Артиста такой накал страстей не сильно утомляет между концертами? Или, наоборот, стимулирует?

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

И стимулирует, и очень напряженно, конечно. Потому что когда ты каждый день ложишься в шесть утра после концертов, после шампанского, нужно быть в форме, потому что столько встреч. А вообще, конечно, фестиваль фантастический, феерический.

У меня маленькая одна деталь, я всем артистам – нашим, белорусским, российским, друзьям – рассказывал, что когда я был на первом фестивале в 1992 году, мне было 33 – длинные волосы, лента. А на этом, 30-м, я приехал с сыновьями, которым по 33.