Раздельный сбор мусора: насколько белорусы готовы к мировой экологической практике

Новости Беларуси. Со старыми бытовыми привычками придется расстаться жителям Гродно. В городе в 2017 году заварят все мусоропроводы, а во дворах поставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Таким образом реализуют новую программу экономии и экологии. Затем все отходы поступят на перерабатывающие линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Сидорик делится своими переживаниями. В их дворе между двумя кленами собираются установить контейнерную площадку для крупногабаритного мусора. Такое новшество не на шутку взбудоражило весь дом.

Сергей Дробышев, житель Гродно:

Люди, поймите, наш менталитет он такой: «Я иду к мусорке, о, мусорка – шить! – и выкинул!»

То, что там будет гнить и вонять, никого волновать не будет. Ольга Бабек, жительница Гродно:

Что, я не имею право выйти, на скамейке посидеть? Нюхать вот это. Жильцы уже присмотрели другое место для мусорного контейнера. Говорят, они только «за» раздельный сбор мусора. Ирина Сидорик, жительница Гродно:

Мы все законопослушные, мы с этим согласились. Разделяем и я, и все женщины. Все выносим. Ирина Самойло, жительница Гродно:

Не собрали жильцов, не посоветовались. Мы, может быть, если б с нами посоветовались, решили более разумно этот вопрос. Оказалось, в городском ЖКХ о проблеме этого двора хорошо знают. Там пояснили: внедрение программы по раздельному сбору мусора начинается с малого – установки контейнерных площадок. И тут жалобы от жильцов сыплются, как осенняя листва. Специальная комиссия ежедневно выезжает по адресам.

Андрей Хмель, генеральный директор Гродненского городского ЖКХ:

Если действительно есть какая-то возможность, где-то что-то не учли, будем идти ну, не на какие-то уступки, но прислушиваться к населению. Где есть возможность, будем переносить.

До 1 июня во всех дворах вырастут новенькие контейнерные площадки, затем – заваривание мусоропроводов во всех многоэтажках. Мера жесткая, но это мировой опыт, к которому многие страны шли не один десяток лет. Галина Буро, СТВ:

Например, в Германии вместе упаковку выбрасывать нельзя. Бумага должна быть отдельно, пластиковый стакан – отдельно. Иначе можно заработать немалый штраф и недовольство соседей. Важный этап экологической программы – запуск под Гродно мусоросортировочного завода. Именно он станет посредником между обычными отходами и перерабатывающими предприятиями. Бумага, пластик, стекло и текстиль получат вторую жизнь. Раздельный сбор мусора даст двойной эффект: экономический и экологический.

Вячеслав Андреевский, директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов:

Это и чистота отходов, это и цена за переработку сразу возрастает. В любом случае, конечно, из коммунальных отходов выбрать вторичные материальные ресурсы сложновато.