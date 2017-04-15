Когда на трассе Минск – Гродно повысят скорость до 120 км/ч, а Витебск разгрузят от транзитного транспорта?

Цена-качество – известный критерий. По-настоящему он радует на дорогах Беларуси. Автодороги у нас хорошие и для обывателей пока бесплатные. Очередная главная транспортная артерия – Минск – Гродно – превратилась сегодня в масштабную стройку. А Президент требует за пятилетку привести в образцовое состояние и местные дороги. По гладкому и тряскому пути проехала наш корреспондент Анастасия Бенедисюк.

Таких видео на просторах Интернета гуляет немало. Российско-белорусская граница. 50-секундный репортаж с явной турбулентностью в районе Брянской области и вот оно, национальное гостеприимство. Полет нормальный. Разница состояния трассы зафиксирована. А это уже кадры другого автопутешественника.

Поляк Михаил Сикорский по белорусским дорогам на личном авто колесил 4 дня, знакомился с историей, архитектурой, бытом. Уже после блогер расскажет всему миру «Беларусь – как там на самом деле?»

Михаил Сикорский, блогер (Польша):

Я думал, что будет только определенный участок хорошей дороги, но оказалось, хорошая дорога и по маршруту Гродно, хорошие дороги и к Новогрудку, и к Минску, и к Бобруйску.

Анастасия Бенедисюк, корреспондент:

86 тысяч километров – вот она, протяженность белорусских дорог. С таким километражем мы запросто могли бы укатать, а то и заасфальтировать весть экватор, причем дважды. Плотность белорусского дорожного полотна сегодня самая высокая среди стран СНГ. Наши грунтовки, трассы, магистрали соединяют не только наши же населенные пункты, но и целые государства. Беларусь ведь транзитная!

Беларусь по праву можно называть дорожной державой. Мы находимся на перекрестке основных транспортных маршрутов – связываем государства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья со странами Балтийского моря. И сразу 2 трансъевропейских транспортных коридора пересекают Беларусь.

Александр Головнев, начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Есть такой международный индекс ровности, который по ровности покрытия оценивает состояние дороги в целом. Индекс ровности более 4 говорит о неудовлетворительном состоянии дорог, таких дорог у нас процентов 20.

Дорога М6 Минск – Гродно. Ее строительство закончили еще в 70 годах уже прошлого века, и с тех пор – никакой реконструкции. Ежесуточно здесь проезжают 15 тысяч машин, ежегодно их количество увеличивается на 4%. Капитальный ремонт был просто необходим. Сегодня это одна большая стройплощадка. Есть здесь и те, кто заведомо контролирует ту самую ровность дорог.

Вооруженные тахеометрами геодезисты – по всему периметру стройплощадки. Высота, ширина – все нужно измерить. Вот они, уникальные кадры: айсберг среди песков.

Сергей Переходько, главный инженер филиала ДСУ 63 ОАО «СМТ № 8»:

Грунтовые воды, которые поднимаются вверх, чтобы не замачивали само земное полотно. По этому полотну вода стекает в кюветную часть.

Десятки экскаваторов, грузовики, краны и сотни рабочих. Помимо ремонта дороги, старый путепровод заменят новым – он будет шире и длиннее. Над рекой Барановка возведут мост. Сдадут же левую сторону М6 уже к сентябрю. И сразу приступят к правой. К 2018 году трасса между Минском и Гродно получит первую категорию и скоростной предел в 120 км/ч.

Чтоб успеть в срок, а то и раньше, машинист Игорь Иванов даже освоил систему 3D. На этом участке М6 работают два автогрейзера. Здесь не нужны джойстики, ручную работу заменяют компьютеры, а значит, человеческий фактор исключен.

Игорь Иванов, машинист автогрейзера:

Откалибровали, закинули проект, нажали 2 кнопки. Если умеешь, знаешь, ничего сложного нету.

А это уже другая мегастройка. В трехстах километрах севернее. Так, в перспективе сомкнется кольцо дорожное вокруг Витебска. Северо-западный обход, здесь только приступили к строительным работам. И это ее самая сложная часть – мост через Двину. Еще при возведении мощнейшей Витебской ГЭС вода здесь поднялась, реализовывать уже дорожный проект пришлось сразу с четвертого участка и, кстати, самого дорого. Завершатся работы осенью; меж тем построен новый мост, восстанавливают старый, в ближайшее время появится подземный переход для жителей поселка Руба. А это уже второй объект, южнее. Новая развязка, она-то и объединит будущую кольцевую и дорогу Сенно – Витебск.

Николай Швед, начальник управления технического надзора РУП «Витебскавтодор»:

Завершение работ позволит разгрузить Витебск от транзитного транспорта.

Вероятнее всего, отдельные участки будущей дороги сделают платными. Кроме того изолированная система водоотвода не даст попасть ливневым стокам в Западную Двину. Сегодня отечественные разработчики предлагают импортозамещающие битумно-эмульсионные технологии. С ними на четверть снижаем себестоимость работ и при этом увеличиваем срок службы дороги до 8 лет.

Сергей Слинко, главный инженер КУП «Гроднооблдорстрой»:

По производительности завода, в час можно устроить покрытие площадью 1000 метров квадратных. То есть за 8-часовую смену это 8 тысяч метров квадратных, или чуть больше 1 километра дороги за день.

Речь об асфальтобетонном заводе под Гродно, только по области подобных 14. Все они полностью обеспечивают ремонт и строительство дорог региона. Для каждого типа полотна – своя асфальтобетонная смесь с различными добавками для улучшения долговечности и крепости. В настоящее время завод активно выпускает материал для проведения ямочного ремонта. Вот уж чего порой, правда, не хватает буквально в десятках метров от столицы.

Владимир Островский, директор предприятия:

После зимы здесь вообще было жутко. Все разбилось. Так как у нас есть своя техника, мы пытаемся ровнять.

Восточная окраина деревни Большой Тростенец. Приличный гаражный кооператив, много предприятий. В час по такой дороге проезжает почти сотня авто, в том числе и груженых. 10 лет здесь не было ремонта. Владимир сетует, за эти годы собрали сотни подписей, стучали в десятки дверей. Везде закрыто.

Владимир Островский:

К сожалению, прибыль сегодня, которая есть у предприятий, не позволяет самим осуществить полностью ремонт. Хотя люди готовы и финансировать, и все остальное. Поэтому к местным властям была хотя бы просьба, чтобы выделили технику хотя бы, чтобы это сделать. Тем более государственное ДРСУ находится буквально в метрах отсюда.

Но воз и ныне там. А это уже Каменецкий район. Незаасфальтированный участок дороги. Благо без ям в 40 сантиметров, но в дождь и здесь ралли.

Александр Карпишук, водитель школьного автобуса:

Тут такая разбитая дорога была, что невозможно было ездить. И сколько ни говорили, сколько ни просили.

Впрочем, уже в ближайшие месяцы власти обязаны навести порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог.

Поэтому вероятно и на проселочной, и на убитой временем и тоннами большегрузов дорогах развернется все та же большая стройплощадка, как на М6 или под Витебском, чтоб никакой турбулентности и только кадры белорусского гостеприимства.