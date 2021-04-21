«Каждый экипаж оценивается индивидуально». На полигоне под Борисовом выбирают участников АрМИ-2021

Новости Беларуси. В Беларуси выбирают участников Армейских международных игр. В эти дни на полигоне под Борисовом свои умения демонстрируют экипажи боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На звание лучших претендуют сборные от оперативных командований, Военной академии, объединенного учебного центра. Военнослужащие выполняют нормативы по вождению, стрельбе, тактике и физической подготовке.

Победители войдут в состав национальных команд на конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Сергей Савицкий, заместитель начальника отдела Главного управления боевой подготовки:

Проводятся состязания для определения лучшего мотострелкового танкового взвода, экипажа танка, экипажа БМП-2. Каждый экипаж оценивается индивидуально по времени, как действие при вооружении, так и техника вождения механика-водителя по смене огневых позиций, а также корректировка огня командиром боевой машины.