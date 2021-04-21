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«Каждый экипаж оценивается индивидуально». На полигоне под Борисовом выбирают участников АрМИ-2021

21 апреля 2021 06:43
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Новости Беларуси. В Беларуси выбирают участников Армейских международных игр. В эти дни на полигоне под Борисовом свои умения демонстрируют экипажи боевых машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый экипаж оценивается индивидуально». На полигоне под Борисовом выбирают участников АрМИ-2021-1

На звание лучших претендуют сборные от оперативных командований, Военной академии, объединенного учебного центра. Военнослужащие выполняют нормативы по вождению, стрельбе, тактике и физической подготовке.

«Каждый экипаж оценивается индивидуально». На полигоне под Борисовом выбирают участников АрМИ-2021-4

Победители войдут в состав национальных команд на конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

«Каждый экипаж оценивается индивидуально». На полигоне под Борисовом выбирают участников АрМИ-2021-7

Сергей Савицкий, заместитель начальника отдела Главного управления боевой подготовки:
Проводятся состязания для определения лучшего мотострелкового танкового взвода, экипажа танка, экипажа БМП-2. Каждый экипаж оценивается индивидуально по времени, как действие при вооружении, так и техника вождения механика-водителя по смене огневых позиций, а также корректировка огня командиром боевой машины.

«Каждый экипаж оценивается индивидуально». На полигоне под Борисовом выбирают участников АрМИ-2021-10

Неофициальная военная Олимпиада в 2021 году пройдет с 22 августа по 4 сентября. Всего планируется провести 34 конкурса в 15 странах мира. Приглашения участвовать в АрМИ-2021 направлены военным ведомствам 95 государств.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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