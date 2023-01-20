Раз в неделю делайте питательную маску. Как ухаживать за волосами зимой?

Погода была ужасная, принцесса была прекрасная. Капризная зима, хоть и стресс для волос, но не повод для грусти. Грамотный уход поможет справиться с сухостью и ломкостью, сохранить здоровье и красоту.

Сара Мокей, эксперт-технолог по реконструкции волос:

В зимний период волосы необходимо прятать – либо застегивать куртку, либо надевать капюшон, шапки. Ни в коем случаем не использовать никаких спреев и масел перед выходом на улицу и обязательно раз в неделю делать увлажняющие, питательные маски.

Ирина Третьякова, врач-трихолог:

Первым этапом является глубокое очищение кожи головы, ведь ношение головных уборов приводит к чрезмерной сухости. Глубокое очищение – это использование пилинг-шампуней. Они наносятся на грязную кожу головы, выдерживается экспозиция минут 20, смывается шампунем. Шампуни. Шампуни выбираются по типу кожи головы. Не бывает шампуней для нормальных волос. Для жирных, сухих или окрашенных. К шампуню необходимо подобрать кондиционер либо бальзам, который используется каждое мытье.

Пару капель разогретого масла спасут секущиеся кончики. Сушку производим по росту волос на средних температурах. Не забываем про термозащиту! В конце закрепляем струей холодного воздуха, чтобы запечатать кутикулу и обеспечить шелковый блеск. Кстати, в современных моделях есть функция ионизации, которая избавит от назойливой электризации. При выборе расчесок даже не смотрите в сторону лютого металла, дерева или пластика. Лучше, если гребешков будет несколько!

Ирина Третьякова:

Массажные расчески предназначены для расчесывания, для придания объемов и форм, они улучшают микроциркуляцию кожи головы, а также способствуют лучшему росту волос. Массажные расчески не повреждают волосы, не стягивают, не запутывают, и в идеале они не должны иметь острые концы. За деревом нужно более тщательно и деликатно ухаживать, ведь оно впитывает в себя различные стайлинговые средства, поэтому ее нужно будет чаще менять. Если вы выбираете натуральную щетину, тогда лучше ее использовать для густых непослушных волос, чтобы более мягко вычесывать волосы, не травмировать кожу головы.

Не ложитесь спать с мокрой головой. Не выбегайте на улицу с недосушенными волосами. Смывайте стайлинговые средства на ночь, чтобы не проснуться с перхотью. Каждые два месяца старайтесь постригать кончики и освежать внешний вид. Не делайте часто тугие прически и не покупайте жесткие резинки. Простые правила – залог успеха!

Ирина Третьякова:

Универсальными являются резинки-пружинки. Они более мягкие, не травмирующие, не выдергивающие волосы. Также можно дополнительно использовать в качестве аксессуара в виде браслета, например.

Сара Мокей:

Резинки лучше всего использовать без каких-либо металлических креплений, потому что они будут цеплять волосы. Лучше всего использовать либо из каких-то тканей, в частности шелк, либо мягкие тканевые резинки. Завязывая высокий хвост ежедневно, лучше всего чередовать его положение. Если завязывать всегда на одном месте, будет видна полоска сечения волос.