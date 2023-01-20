«У нас организовываются экскурсии». Как проводят время посетители школы духовного возрождения в Червене?

Новости Беларуси. В рамках национальной стратегии «Активное долголетие – 2030» в Червенском территориальном центре социального обслуживания населения открыта школа духовного возрождения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цель – просвещение. На духовные темы беседы ведут священнослужители. В Крещение настоятель прихода храма Воздвижения Креста побеседовал с посетителями центра. Рассказал о традициях и обрядах христианского праздника. Также подопечные и активисты отделения сами приобщаются к здоровому образу жизни. На Крещенский сочельник некоторые окунулись в прорубь.

Иерей Александр Чернушенко, настоятель Храма Воздвижения Креста Господне (агрогородок Рованичи):

Давно сотрудничаем, общаемся, я им рассказал об этом празднике, о его смысле. В этот день освящается великая агиасма, то, что мы называем крещенской водой. Самое известное, наверное, это купание. Вырезается иордань на водоемах специально оборудованных.

Оксана Бурлуцкая, заведующая отделением Червенского территориального центра социального обслуживания населения:

У нас есть школа духовного возрождения, в рамках этой школы у нас ежемесячно проводятся беседы, мы выезжаем в церковь, также у нас организовываются экскурсии. Последняя из экскурсий была в борисовский храм.