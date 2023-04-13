Растёшь как профессионал. В чём разница между горизонтальным и вертикальным типом развития карьеры?

Раньше люди могли всю жизнь трудиться на одном рабочем месте, получать одно образование и в вопросах карьеры полагаться на работодателя. Сейчас же мир меняется, амбиции растут и чуть ли ни каждый второй хочет занять место руководителя. О том, нужно ли высшее образование, легко ли молодому специалисту выбиться в люди и что важнее – деньги, статус или моральное спокойствие, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Харькович, HR, владелица HR-агентства:

Горизонтальный рост – это когда мы в рамках одного отдела. Когда ты в рамках одной компании, одного отдела двигаешься как профессионал, растешь. Например, ты был менеджером, потом ведущим менеджером, но ты растешь в рамках отдела продаж, не выходя куда-то в вертикаль. Вертикаль – это больше для карьеристов, не интровертов, а экстравертов. Те, у кого амбиции большие, им надо показать, доказать – это тоже здравствуйте, наше детство. Когда ты хочешь стремиться управлять кем-то, нести ответственность дополнительную, тогда мы говорим про вертикаль. То есть начальник одного отдела, потом замдиректора, директор и так далее. Я называю это по классификации Адизеса человек-продукт. Когда он классно исполняет свой продукт, в чем-то иногда не уверен в себе и стремится стать самым лучшим в этом отделе. Но в рамках отдела, не перескакивая на суперответственность. Тем более управленческие навыки далеко не всем даны, и это тоже надо понимать.

Алеся Лакина:

Это не синдром отличника?

Татьяна Харькович:

Синдром отличника – 100 % может такое быть. Сам факт того, что в большинстве из нас он есть.

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