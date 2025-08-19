Президентская программа по обновлению автопарка: школьные автобусы Минской области заменят на новые

Более полусотни автобусов закуплено для школ и детских садов Минской области с начала 2025 года. До 1 сентября ожидается поставка еще 17, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пополнился и автопарк Логойского района. Сюда поступило три новых автобуса. Автобусы белорусского производства выпущены на шасси МАЗ. Каждый рассчитан на 30 пассажирских мест для детей, также есть одно место для сопровождающего. Новые автобусы экокласса Евро-5. Они лучше и по техническим характеристикам, и по комфорту перевозок. Также установлено устройство вызова экстренных служб.

Сергей Шорец, управляющий центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Логойского района:

Все районы Минской области, да и вся республика в целом, участвуют в программе Президента по обновлению автопарка школьных автобусов. Автобусы, которым старше 10 лет, не имеют права перевозить школьников. Поэтому ежегодно мы обновляем автопарк. В 2025 году мы получили 3 таких новых автобуса. Сейчас проходим регистрацию, и к сентябрю уже автобусы выйдут на линию для перевозки детей в школы. В 2025 году новые автобусы получили школы – Завишино, Октябрь и Крайск.