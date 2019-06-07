«Растерялся, забыл – значит, будет сдавать в следующем году». Как будет проходить ЦТ в 2019 году

Новости Беларуси. Вступительная кампания в Беларуси должна пройти комфортно, четко и справедливо. Такие приоритеты обозначены 7 июня на первом заседании комиссии по контролю за ходом подготовки и проведению вступительных испытаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, централизованное тестирование начинается 11 июня. Для его проведения открыты 40 пунктов. В помещениях должно быть прохладно, в обязательном порядке – вода и дежурные медработники и, главное, никакого шума, чтобы ничто не отвлекало абитуриента от ЦТ.

Вход разрешен только по специальным документам, никакие другие корочки такого права не дают. Особое внимание – гаджетам и телефонам. Их нельзя проносить с собой и пользоваться при тестировании.