«Можно обменять на продукты питания». Как Красный Крест поддерживает жителей Минской области?

Только в 2020 году сотрудники объединения помогли более 900 подопечным Минской области. Особенно активизировалась работа во время волны коронавируса. Волонтеры оказали около 9 тысяч услуг, включая доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости, на сумму около 500 тысяч рублей.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Большая ваучерная программа сегодня реализуется в Республике Беларусь – как в 2020 году, так и продолжает реализоваться. Это поддержка тех семей именно в деньгах. Ваучер – это бумага номиналом 135 рублей, которую можно обменять на продукты питания, еду. И это как раз те уязвимые семьи, которые имеют в составе инвалида, либо многодетные семьи с низким уровнем дохода. Работа строится, не сам по себе Красный Крест – это работа в тесном взаимодействии с социальными службами, с медицинскими работниками, с представителями МЧС.