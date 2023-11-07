Около 300 кг наркотиков и психотропов изъяли на границе за 9 месяцев 2023-го

Порядка 300 килограммов наркотиков и психотропов изъяли на границе за последние девять месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это результат совместной работы с российскими коллегами, в тесной кооперации с которыми было проведено девять контролируемых поставок.

В целом количество наркопреступлений в нашей стране снижается, отмечают оперативные службы. С начала 2023 года зарегистрировано немногим более трех тысяч случаев. Почти на четверть уменьшилось число людей, поступающих в медучреждения с отравлениями незаконными веществами, а также смертей от передозировок. Работа над выявлением и поимкой организаторов наркошопов продолжается.

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Сегодня мы устанавливаем не только рядовых закладчиков, но и организаторов интернет-магазинов. В настоящее время нами ликвидирован 21 интернет-магазин по незаконной продаже наркотиков. Все лица, участвующие в незаконной деятельности, привлечены к уголовной ответственности.

Благодаря грамотной профилактической работе стало меньше вовлеченных в незаконную деятельность несовершеннолетних. Их количество снизилось в 2,5 раза – до 45 человек.