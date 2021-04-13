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Посевная кампания идёт интенсивными темпами во всех регионах Беларуси

13 апреля 2021 06:33
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Новости Беларуси. В эти дни во всех регионах страны в самом разгаре весенне-полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии трудятся весь световой день. Наконец в нелегкой задаче им помогает и погода.

Посевная кампания идёт интенсивными темпами во всех регионах Беларуси-1

Основные хлебные культуры под посев хоть и менее требовательны к теплу. Однако важно успеть все, пока в почве есть влага. Несмотря на то, что в 2021 году темпы отстают от уровня прошлой весны, аграриям все же удается наверстать упущенные недели.

На сегодняшний момент более половины площадей уже засеяны.  

Посевная кампания идёт интенсивными темпами во всех регионах Беларуси-4

Традиционно в лидерах южные регионы. В Брестской области уже повышенное внимание уделяют озимым. Близки к финишу в Гродненской и Гомельской областях. А Минской для завершения сева яровых необходимо менее недели. В целом работы в полях по стране продолжатся до 22 апреля.  

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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