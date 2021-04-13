Посевная кампания идёт интенсивными темпами во всех регионах Беларуси

Новости Беларуси. В эти дни во всех регионах страны в самом разгаре весенне-полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии трудятся весь световой день. Наконец в нелегкой задаче им помогает и погода.
Новости Беларуси. В эти дни во всех регионах страны в самом разгаре весенне-полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Аграрии трудятся весь световой день. Наконец в нелегкой задаче им помогает и погода.
Основные хлебные культуры под посев хоть и менее требовательны к теплу. Однако важно успеть все, пока в почве есть влага. Несмотря на то, что в 2021 году темпы отстают от уровня прошлой весны, аграриям все же удается наверстать упущенные недели.
На сегодняшний момент более половины площадей уже засеяны.
Традиционно в лидерах южные регионы. В Брестской области уже повышенное внимание уделяют озимым. Близки к финишу в Гродненской и Гомельской областях. А Минской для завершения сева яровых необходимо менее недели. В целом работы в полях по стране продолжатся до 22 апреля.