Новости Беларуси. Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии. С минуты на минуту в одном из аэропортов Москвы должен приземлиться самолет, на борту которого находятся наши соотечественники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их встретят белорусские дипломаты. Сергей Здота: «Нас хотели заставить продлить контракт, оставить работать» (подробности). В дальнейшем посольство окажет необходимое содействие в возвращении граждан на родину.