Новости Беларуси. Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии. С минуты на минуту в одном из аэропортов Москвы должен приземлиться самолет, на борту которого находятся наши соотечественники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Два белорусских врача освобождены из плена в Ливии. С минуты на минуту в одном из аэропортов Москвы должен приземлиться самолет, на борту которого находятся наши соотечественники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их встретят белорусские дипломаты.
Сергей Здота: «Нас хотели заставить продлить контракт, оставить работать» (подробности).
В дальнейшем посольство окажет необходимое содействие в возвращении граждан на родину.
Сергей Здота и Инна Бабуш работали в Ливии по контракту с 2010 года. В октябре 2017 они были задержаны вооруженными людьми. Содействие в освобождении белорусов оказали МИД России и глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщается также, что вместе с ними была освобождена группа россиян.