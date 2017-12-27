Прямой эфир

Соседи регулярно затапливают квартиру. Комментарий юриста

27 декабря 2017 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Николай Васильевич из Слуцка жалуется в программу «Добро пожаловаться» на соседей сверху:

«Из-за неаккуратности соседей в квартире пенсионера регулярно случается потоп. Ликвидировать последствия за свой счет надоело».

Дарина Гулюта, юрист:
В том случае, если у вас произошло залитие, вам необходимо обратиться в эксплуатирующую организацию для составления акта о залитии. В данном документе будет отражен виновник залития. В дальнейшем эксплуатирующая организация должна составить вам дефектный акт, в котором будет отражен перечень имущества, который пострадал в результате залития. После составляется смета, которая предъявляется виновнику залития и подлежит выплате в разумный срок.

# общество # Защита прав потребителей # Дарина Гулюта

Другие новости рубрики

Все новости
Порвал дорогую куртку об разбитое стекло в магазине. Кто ответит за испорченную вещь?
27 декабря 2017 09:29

Порвал дорогую куртку об разбитое стекло в магазине. Кто ответит за испорченную вещь?

Как будет работать метро в новогоднюю ночь
27 декабря 2017 08:43

Как будет работать метро в новогоднюю ночь

«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы
27 декабря 2017 08:01

«Покроешь крышу – душа радуется». Кровельщик с 48-летним стажем рассказывает о секретах своей работы