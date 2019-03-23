Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети
Новости Беларуси. Новый имидж и качество. «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На современные стандарты в агрогородках уже перешли больше полутора тысяч магазинов. Столько же в этом году планируют перевести на самообслуживание. Как воспринимают нововведения покупатели, узнавала Оксана Семашко.
Оксана Семашко, СТВ:
Бытует мнение, что в маленькие продуктовые магазины покупатели приходят из-за шаговой доступности от дома. В таких небольших городках, как, например, Любань весьма востребована сеть магазинов «Родны кут». Подкупает не только удобным месторасположением, но и ассортиментом продукции.
Среди новшеств – брендовый цвет. Он зеленый. Внутри делают ставку на полное самообслуживание.
А это уже магазин-тысячник. В Любани это самый крупный формат. Приятные скидки, зеленые ценники на собственную продукцию и более сотни наименований товаров к весенним праздникам не могут не радовать местных жителей.
Марина Мафиня, покупатель:
Мне нравится здесь закупаться. Здесь хороший магазин. И продавцы улыбаются.
Таисия Руденя, продавец магазина «Родны кут»:
Подъезжают поставщики. Смотрим по ценам. Где-то что-то дешевле берем.
Валентина всю жизнь прожила в Любани. Сколько себя помнит, такой цифровой торговли как сейчас не было никогда.
Валентина Лавриеня, покупатель:
Раньше нужно было ездить в Солигорск. А теперь хорошо. Пришел, сразу выбрал и тебе доставят домой.
Заказать любой товар здесь можно всего одним кликом. Новый проект потребкооперации рассчитан в основном на людей постарше из райцентров и сельской местности. Благодаря интернет-витринам в перспективе можно будет одновременно заказывать товары и оплатить коммуналку.
Тамара Стоцкая, продавец-консультант Любанского райпо:
Пользоваться можно дотрагиваясь буквально пальцем. Просто выбираете нажатием то, что нужно. Всегда на помощь придет продавец-консультант.
Пока в Беларуси работают 20 таких интернет-витрин. До конца года планируют установить еще 60. Причем, доставка здесь совершенно бесплатная.
Георгий Кошкаров, директор вычислительного центра Белкоопсоюза:
Здесь встроена система видеоконференцсвязи. Проконсультироваться можно с товароведом той фирмы, которая продает этот товар.
Вскоре для душевных бесед и походов за продуктами для вкусного ужина в городах по всей Беларуси откроется новый сезон. Только точек выносной и выездной торговли откроется 250.
*На правах рекламы.