Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Новости Беларуси. Новый имидж и качество. «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На современные стандарты в агрогородках уже перешли больше полутора тысяч магазинов. Столько же в этом году планируют перевести на самообслуживание. Как воспринимают нововведения покупатели, узнавала Оксана Семашко.

Оксана Семашко, СТВ:

Бытует мнение, что в маленькие продуктовые магазины покупатели приходят из-за шаговой доступности от дома. В таких небольших городках, как, например, Любань весьма востребована сеть магазинов «Родны кут». Подкупает не только удобным месторасположением, но и ассортиментом продукции.