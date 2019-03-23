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Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ

23 марта 2019 16:45
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Новости Беларуси. Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Такое заявление глава государства озвучил накануне на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-1

И в подтверждение слов Президента о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшние акции в столичных скверах. Так, в Минске 23 марта высадили первый в городе Парк семейных деревьев. Евгений Пустовой расскажет подробнее.   

Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Такое заявление глава государства озвучил вчера на встрече с активом Барановичей и Барановичского района. И можно сказать в подтверждение слов Президента о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшние акции в столичных скверах. Подробности – в следующем сюжете.

Около ста клёнов и лип высадили в первом минском Парке семейных деревьев

Было одно из красивых мест столицы, а стало еще и знаковым. Сегодня за несколько часов здесь появился первый в городе Парк семейных деревьев. Посадили сотню лип и кленов.

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-4

Александр Рудой:  
Хочется оставить о себе память, чтобы было приятно придти сюда через 5, 10 или 15 лет и, прогуливаясь вечером или днем, вспоминать о прошлых хороших временах. Особенно приятно это было сделать со своим любимым сыном в компании красавицы-жены.   

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-7

Виктория Рудая:
Это паспорт нашего семейного дерева. Здесь в конверте план. Отмечено маленьким крестиком под номером 44 – семья Рудых посадила дерево. И это наше дерево семейное.  

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-10

Если у Рудых это первое семейное дерево, то на счету четы Матарас – целая аллея. Они уже более полувека вместе. И крона их семейного дерева – широко разрослась. Помогали дети и внуки.

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-13

Леонид Матарас:
Мы садили деревья еще в парке Дружбы народов. Это было почти 60 лет назад. Они теперь большие. Проходишь там – вспоминаешь молодость. Когда-то там было пусто, маленькие деревца, а сейчас там настоящий сад.

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-16

Инициатива создания семейных парков принадлежит молодежному союзу. С таким предложением активисты БРСМ обратились к Президенту на встрече посвященной 100-летию комсомола. Сказано – сделано. Первыми прекрасную традицию подхватили семьи Заводского района столицы. Но такие флешмобы на свежем воздухе пройдут по всей стране.   

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-19

В Беларуси начались субботники. Есть желание стать сопричастным? Добро пожаловать в местный исполком. А в столице еще и вся информация на интернет-страничках местных администраций есть.   

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-22

Саженцы, лопаты и даже чернозем – забота минских озеленителей. Специалисты контролировали и весь процесс посадки. От жителей требовалось одно – желание поучаствовать в озеленении своего города.

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-25

В итоге почти 4 тысячи минчан присоединились к первому весеннему субботнику. И это только в Первомайском районе. Генеральную уборку затеяли вдоль главного проспекта столицы. Во всеоружии даже военные.  

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-28

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-30

Алексей Радивонюк, курсант Института пограничной службы Беларуси:
Приятно выйти, помочь людям, которые трудятся каждый день. Самому приятнее после этого выйти и прогуляться по городу, когда он в чистоте и в порядке.

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-33


Чиновники и заводчане, депутаты и звезды эфира – все в рабочем дресс-коде и в хорошем настроении. Среди волонтеров и наша коллега. Правда, Екатерине Забенько – работы не хватило. Муж и сын сами справились. А ведущая СТВ занялась более привычным делом. Рассказала о событии.   

Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ-35

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Рудой # Виктория Рудая # Леонид Матарас # Алексей Радивонюк # Фотофакт

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