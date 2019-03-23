Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Такое заявление глава государства озвучил накануне на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в подтверждение слов Президента о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшние акции в столичных скверах. Так, в Минске 23 марта высадили первый в городе Парк семейных деревьев. Евгений Пустовой расскажет подробнее.

Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Такое заявление глава государства озвучил вчера на встрече с активом Барановичей и Барановичского района. И можно сказать в подтверждение слов Президента о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшние акции в столичных скверах. Подробности – в следующем сюжете.

Около ста клёнов и лип высадили в первом минском Парке семейных деревьев

Было одно из красивых мест столицы, а стало еще и знаковым. Сегодня за несколько часов здесь появился первый в городе Парк семейных деревьев. Посадили сотню лип и кленов.