Прямая линия помогла жителям одной из многоэтажек Гродно решить проблему с перебоями в водоснабжении

Новости Беларуси. Вновь к событиям в Беларуси. Продолжается практика прямых телефонных линий. В очередной раз чиновники по всей стране вышли на связь с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, с жителями Гродно сегодня общался заместитель председателя горисполкома Андрей Болтрик. Наиболее волнующими традиционно оказались вопросы ЖКХ. Также горожане интересовались благоустройством города, вносили предложения по улучшению торговли на мини-рынках и медицинскому обслуживанию. За три часа общения поступило около 10-ти звонков.

Андрей Болтрик, заместитель председателя Гродненского горисполкома:

Конечно, превалирует тема ЖКХ, но обращения поступают разные, в том числе и благодарности в адрес служб горисполкома. Инициативы, просьбы организовать какую-то дополнительную услугу. Прислушиваемся мы абсолютно ко всем, каждое обращение находится на контроле.

Результат такой работы – очевиден. Зачастую прямые линии – последняя инстанция. Так житель Гродно Евгений Беспалов позвонил на прямую линию из-за перебоев водоснабжения в многоэтажке. Жильцы страдали ни один год, а ЖЭС не шел навстречу.

Евгений Беспалов, житель Гродно:

Появилась информация, что можно звонить на горячую линию. Они мне говорят, подождите, не ложите трубочку, я дам начальнику жилищно-коммунального управления города Гродно. Тот выслушал, подождите, пожалуйста, сейчас решим. И представляете, через день приходят: «Мы, Евгений Трофимович, уже приступили менять насос». Ну хорошо, поменяли, до нынешнего времени отлично.