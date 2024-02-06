Рассказываем интересные факты из истории Национального художественного музея Беларуси

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:

Сейчас в нашей экспозиции 1 000 произведений. Они не зря попали в экспозицию из 33 000, которые есть в наших фондах. Они все знаковые. Среди них есть действительно те, которые видели посетители музея 5 ноября 1939 года, когда они вошли в здание галереи на улице Карла Маркса, 29. Два года назад, когда был объявлен Год исторической памяти, мы решили, что мы в экспозиции отметим их специальными этикетками. Стали выяснять, какие из этих произведений были в 1939 году, нашли таких 50. Это портреты из несвижской коллекции Радзивиллов, русские картины Исаака Левитана, Шишкина, Машкова. Таких произведений спаслось после войны 550 экземпляров. Только 50 попали в экспозицию, остальные в запасниках.

Юрий Царев, ведущий:

Как фонды музея пережили войну?