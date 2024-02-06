Рассказываем интересные факты из истории Национального художественного музея Беларуси

Добро пожаловать в мир высокого искусства! 24 января Национальному художественному музею Беларуси исполнилось 85 лет.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Усова, ведущий научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какие работы вы считаете по-настоящему знаковыми?
Надежда Усова, ведущий научный сотрудник отдела научно-просветительской работы Национального художественного музея Республики Беларусь:
Сейчас в нашей экспозиции 1 000 произведений. Они не зря попали в экспозицию из 33 000, которые есть в наших фондах. Они все знаковые. Среди них есть действительно те, которые видели посетители музея 5 ноября 1939 года, когда они вошли в здание галереи на улице Карла Маркса, 29. Два года назад, когда был объявлен Год исторической памяти, мы решили, что мы в экспозиции отметим их специальными этикетками. Стали выяснять, какие из этих произведений были в 1939 году, нашли таких 50. Это портреты из несвижской коллекции Радзивиллов, русские картины Исаака Левитана, Шишкина, Машкова. Таких произведений спаслось после войны 550 экземпляров. Только 50 попали в экспозицию, остальные в запасниках.
Юрий Царев, ведущий:
Как фонды музея пережили войну?
Надежда Усова:
22-го была объявлена война, а 28-го уже фашисты были в Минске. За 6 дней невозможно было эвакуировать коллекцию. Она была подготовлена частично, Слуцкие пояса были погружены в ящики длинные, спрятаны в поленнице дров. Галерея отапливалась дровами. Они зарыли пояса в поленницу, сами ушли. Думали, что это ненадолго. 28 числа фашисты хозяйничали в галерее, вывозили вазы, мраморные статуи. Когда приехали специалисты из Германии по изобразительному искусству, составлялась картотека, произведения отправлялись в Германию. Практически вся коллекция была разграблена.
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