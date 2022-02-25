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«Вызывает только позитивные эмоции». Турчин о развитии медицинской инфраструктуры в Минской области

25 февраля 2022 22:00
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Новости Беларуси. Электронная очередь и современное медицинское оборудование. В Минской области ввели в эксплуатацию новый объект здравоохранения. В Жодино открыли детскую городскую поликлинику. Есть два бассейна, водолечебница, стоматология и диагностические кабинеты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Вызывает только позитивные эмоции». Турчин о развитии медицинской инфраструктуры в Минской области-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Поликлиника, конечно, вызывает только позитивные эмоции, на самом деле. И с точки зрения самого здания, и с точки зрения насыщения оборудованием. Открыли в Воложине отделение хирургии новое, и в ближайшее время (в течение этого года) у нас еще будет открытие новой детской больницы в Борисове, это новое строительство, строительство поликлиники в Боровлянах (открытие) и поликлиники в деревне Озерцо Минского района.

Пиневич на открытии поликлиники в Жодино: есть ряд городов, которые будут получать медицинскую помощь в этом учреждении – читайте здесь

«Вызывает только позитивные эмоции». Турчин о развитии медицинской инфраструктуры в Минской области-4

Новыми машинами пополнился автопарк. А в будущем на базе учреждения планируют создать центр материнства и детства, где разместят женскую консультацию. С открытием детской поликлиники доступность амбулаторной помощи юным пациентам станет эффективнее. 

Подробности в видеоматериале

# Учреждения здравоохранения # общество # Александр Турчин # Анна Куртасова # Фотофакт

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