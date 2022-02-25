«Вызывает только позитивные эмоции». Турчин о развитии медицинской инфраструктуры в Минской области

Новости Беларуси. Электронная очередь и современное медицинское оборудование. В Минской области ввели в эксплуатацию новый объект здравоохранения. В Жодино открыли детскую городскую поликлинику. Есть два бассейна, водолечебница, стоматология и диагностические кабинеты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Поликлиника, конечно, вызывает только позитивные эмоции, на самом деле. И с точки зрения самого здания, и с точки зрения насыщения оборудованием. Открыли в Воложине отделение хирургии новое, и в ближайшее время (в течение этого года) у нас еще будет открытие новой детской больницы в Борисове, это новое строительство, строительство поликлиники в Боровлянах (открытие) и поликлиники в деревне Озерцо Минского района.