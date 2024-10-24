Расширили квадратные метры. Узденский лесхоз построил для сотрудников деревянный дом

Узденский лесхоз первый в области построил для своих сотрудников арендный деревянный дом. Домокомплект под ключ и полностью из своего сырья. На возведение ушло всего четыре месяца. И сейчас здесь уже неделю обустраивается семья Лученок. Какие планы у новоселов, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Стоит переступить порог экодома, и сразу чувствуется целый букет ароматов: терпкий запах древесины, смол и эфирных масел. С непривычки даже немного кружится голова. Встречают гостей супруги Александр и Юлия. Даже дети, двое озорных мальчишек, выбежали ненадолго поздороваться. Семья до сих пор не верит. Целый коттедж – три жилые комнаты, кухня, техническое помещение, крытая летняя веранда. И это все их владения! Супруги Лученок делятся историей, с чего все и началось. Юлия из Донецка. В 2014 году переехала в Беларусь. Ранее сюда же, в Узденский район, перебралась ее двоюродная сестра с семьей. Поэтому женщина особо не переживала: рядом родные. Почти сразу устроилась инженером по охране труда в местное хозяйство, где на тот момент и работал ее будущий супруг. Там друг друга, как признаются, не замечали, а потом присмотрелись. Образовалась семья, появились двое детей – Михаил и Ярослав. Вскоре мужчина устроился в лесхоз водителем погрузчика. Время шло, и супруги начали задумываться о жилье вне стен общежития.

Юлия Лученок:

На очереди я стою в организации. Сейчас сельское хозяйство особо не строит дома, был пик когда-то, но не на данный момент. Мы стоим на городской очереди, но сейчас мы планируем приобрести жилье свое, конечно же, но чуть-чуть попозже. Сейчас у нас нет такой возможности, поэтому мы дополнительно встали на очередь у мужа на работе. Александр Лученок:

В 2022 году я встал в лесхозе на очередь.