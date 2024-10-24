Беларусь быстро стала родной – беженка из Донецка о переезде

Юлия из Донецка, в 2014 году переехала в Беларусь. В программе «Центральный регион» на СТВ женщина вспоминает – в те первые месяцы после переезда в Беларусь она сразу ощутила отзывчивость людей и их готовность прийти на помощь в любую минуту. Гостеприимные и приветливые. И даже сейчас, получив жилье, о котором она так долго мечтала, благодарит счастливые повороты судьбы, что когда-то оказалась здесь, в стране, которая так быстро стала родной.

Юлия Лученок:

Приехала сюда двоюродная сестра первая, потом я уже приехала к сестре. В сельском хозяйстве всегда требуются люди, поэтому они сразу нашли работу. И, соответственно, я ехала уже к ним. Больше из родственников здесь вообще никого нет и не было никогда, просто в связи с такой ситуацией мы поехали в Беларусь. Работу, можно сказать, я нашла не сразу, но благодаря центру занятости. Я даже обратилась в исполнительный комитет и там, именно с центра занятости, меня направили в Узденский райагросервис, где я и по сей день работаю. Также была приятно удивлена, когда мне выделили общежитие, комнату в общежитии. Увидела в социальных сетях группу, именно помощь беженцам с Донбасса. Я, можно сказать, свою квартиру обставила. Мебель, все это отдали мне белорусы. Я ездила в Минск, мне девочка отдала очень много мебели, кровать, стол.