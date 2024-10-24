Верховный Суд рассмотрел вопросы применения пенсионного законодательства и назначения выплат

Белорусские суды должны применять единые правила при рассмотрении дел о спорах, связанных с правом граждан на трудовые пенсии. К такому мнению пришли участники пленарного заседания Верховного Суда в Минске. В нем также принимали участие представители Министерства труда и социальной защиты, а также Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволило подойти к проблемам пенсионного обеспечения комплексно.

Выборочный анализ около 600 дел показал, что суды, в основном, правильно применяют пенсионное законодательство. Однако сложность норм и разнообразие актов, регулирующих данную сферу, создают трудности. Поэтому разъяснения и рекомендации Пленума направлены на упрощение ситуации и установление единой судебной практики для более эффективного решения вопросов в данной области.

Андрей Алещенко, заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Мы обратились к этой теме в силу исключительной важности этого вопроса для наших людей, для наших граждан, поскольку только пенсионеров у нас по стране свыше 2 миллионов человек. За тот период, когда высшая судебная инстанция обращалась к тематике применения судами пенсионного законодательства, было существенно модернизировано в законодательстве Республике Беларусь, введены новые нормы, институты. Все это потребовало изучения, обобщения судебной практики. И по данным направлениям мы тоже дадим соответствующее разъяснение. Суды общей юрисдикции, как проводники социальной политики белорусского государства, должны обеспечивать реализацию того принципа, который в основе этой политики, а в основе – принцип социальной справедливости.

Пенсионная реформа в нашей стране подходит к завершению, и судебный контроль в этой сфере играет ключевую роль. С одной стороны, он обеспечивает ее законность, а с другой – гарантирует социальную справедливость для всех. Такой баланс важен для создания устойчивой и справедливой пенсионной системы.