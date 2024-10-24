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На президентские выборы в Беларуси пригласят международных экспертов

24 октября 2024 11:13
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Центральная избирательная комиссия утвердила календарь мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Беларуси. Они пройдут 26 января 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор подписей за выдвижение в кандидаты в Президенты начнется 7 ноября. Подать документы на регистрацию соответствующих инициативных групп можно до начала следующего месяца. 

На президентские выборы в Беларуси пригласят международных экспертов-2

Досрочное голосование стартует 21 января. За день до этого завершится регистрация национальных наблюдателей. На предстоящие выборы будут также приглашены международные эксперты. Учитывая интерес к электоральной кампании в нашей стране, их количество может вырасти вдвое, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. ЦИК уже ведет переговоры с некоторыми странами на эту тему.

На президентские выборы в Беларуси пригласят международных экспертов-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Этот вопрос обсуждали в МИДе, у нас идут активные консультации. Даже сегодня, я уже получил информацию, наша делегация принимает участие в конгрессе Всемирной ассоциации избирательных органов в Боготе, это Колумбия. 

Там у нас прошло уже порядка десятка различных встреч с представителями и руководителями центральных избирательных органов, которые входят в состав этой влиятельной организации. Она сегодня объединяет порядка 120 представителей разных стран. И мы там тоже, понимая, что предстоящие выборы, вели переговоры. Зампредседателя комиссии сейчас там как раз находится. И вот он меня информировал, что люди проявляют интерес и хотели бы приехать.

На президентские выборы в Беларуси пригласят международных экспертов-6

Для выборов Президента сформируют 153 территориальные избирательные комиссии и более 5 тысяч участковых. Персональные данные и списки ее участников, несмотря на недовольство за рубежом, афишироваться не будут. Это сделано в целях безопасности людей. 

В ходе заседания рассмотрели также ряд других организационных вопросов. В частности, утвержден логотип президентской избирательной кампании, разъяснен порядок образования комиссий и выдвижения кандидатов.

# Выборы в Беларуси

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