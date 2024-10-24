На президентские выборы в Беларуси пригласят международных экспертов

Сбор подписей за выдвижение в кандидаты в Президенты начнется 7 ноября. Подать документы на регистрацию соответствующих инициативных групп можно до начала следующего месяца.

Досрочное голосование стартует 21 января. За день до этого завершится регистрация национальных наблюдателей. На предстоящие выборы будут также приглашены международные эксперты. Учитывая интерес к электоральной кампании в нашей стране, их количество может вырасти вдвое, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко. ЦИК уже ведет переговоры с некоторыми странами на эту тему.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Этот вопрос обсуждали в МИДе, у нас идут активные консультации. Даже сегодня, я уже получил информацию, наша делегация принимает участие в конгрессе Всемирной ассоциации избирательных органов в Боготе, это Колумбия.

Там у нас прошло уже порядка десятка различных встреч с представителями и руководителями центральных избирательных органов, которые входят в состав этой влиятельной организации. Она сегодня объединяет порядка 120 представителей разных стран. И мы там тоже, понимая, что предстоящие выборы, вели переговоры. Зампредседателя комиссии сейчас там как раз находится. И вот он меня информировал, что люди проявляют интерес и хотели бы приехать.