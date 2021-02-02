Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль

Новости Беларуси. В Беларуси завершилась масштабная программа по развитию сахарной отрасли – от сырьевых зон до модернизации производств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Выращивание сахарной свеклы в этом году выросло почти в четыре раза, а мощности по переработке – в три. Какие плоды пожинают на заводах сегодня, знает Кристина Протосовицкая. 74 дня – именно столько длилась переработка сахарной свеклы на Жабинковском сахарном заводе.

Жаркий сезон позади – в закромах 98 тысяч тонн белого песка. Модернизация последних семи лет позволила увеличить производительность в полтора раза.

Сократили срок переработки и объемы электропотребления, повысили качество, а как результат – снизили себестоимость продукта.

Василий Бобрук, главный инженер ОАО «Жабинковский сахарный завод»:

Завод, который был 30 лет назад и сейчас, это абсолютно два разных предприятия. Мы поставили самое современное оборудование лучших мировых брендов. Оно все работает. Я вам больше скажу, что в Европе подобных заводов практически нет.

Специалисты отмечают, этот год выдался не самым урожайным на сладкий корнеплод, что, впрочем, не отразилось на работе заводов.

Игорь Болтромеюк, генеральный директор ОАО «Жабинковский сахарный завод»:

По нашим прогнозам в 2021 году предприятие будет работать с прибылью. Этому способствует также и государственная поддержка, оказанная заводу в связи с падением цен на сахар в странах ЕврАзЭС из-за перепроизводства в Российской Федерации.

Доля экспорта сахара в Беларуси увеличилась наполовину. В том числе из-за расширения географии поставок больше чем в два раза: Китай, Гвинея, Италия, Нидерланды и открытие для белорусского продукта африканского континента.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Год под знаком пандемии принес снижение по объемам переработки сахарной свеклы в мире. Но это сыграло на руку белорусским производителям. Ведь цены на сахар на мировых рынках выросли вдвое. По сути это слиток настоящего золота.

Чтобы стабильно было чем наполнять заветные «слитки», нужно развивать сырьевые зоны. Сегодня – это четыре области страны. Выращивание сахарной свеклы – вопрос продовольственной безопасности. Все, что нужно – выгодные условия.

Лариса Марчук, главный агроном сельхозпредприятия «Вознесенский»:

На сегодня сахарный завод с нами рассчитался полностью. Тем более сахарный завод обеспечивает нас семенами, обеспечивает средствами защиты. Поэтому для нас эта культура является действительно выгодной.