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Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль

02 февраля 2021 18:43
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Новости Беларуси. В Беларуси завершилась масштабная программа по развитию сахарной отрасли – от сырьевых зон до модернизации производств, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Выращивание сахарной свеклы в этом году выросло почти в четыре раза, а мощности по переработке – в три.  

Какие плоды пожинают на заводах сегодня, знает Кристина Протосовицкая.   

74 дня – именно столько длилась переработка сахарной свеклы на Жабинковском сахарном заводе.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -1

Жаркий сезон позади – в закромах 98 тысяч тонн белого песка. Модернизация последних семи лет позволила увеличить производительность в полтора раза.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -4

Сократили срок переработки и объемы электропотребления, повысили качество, а как результат – снизили себестоимость продукта.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -7

Василий Бобрук, главный инженер ОАО «Жабинковский сахарный завод»:
Завод, который был 30 лет назад и сейчас, это абсолютно два разных предприятия. Мы поставили самое современное оборудование лучших мировых брендов. Оно все работает. Я вам больше скажу, что в Европе подобных заводов практически нет.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -10

Специалисты отмечают, этот год выдался не самым урожайным на сладкий корнеплод, что, впрочем, не отразилось на работе заводов.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -13

Игорь Болтромеюк, генеральный директор ОАО «Жабинковский сахарный завод»: 
По нашим прогнозам в 2021 году предприятие будет работать с прибылью. Этому способствует также и государственная поддержка, оказанная заводу в связи с падением цен на сахар в странах ЕврАзЭС из-за перепроизводства в Российской Федерации.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -16

Доля экспорта сахара в Беларуси увеличилась наполовину. В том числе из-за расширения географии поставок больше чем в два раза: Китай, Гвинея, Италия, Нидерланды и открытие для белорусского продукта африканского континента.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -19

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Год под знаком пандемии принес снижение по объемам переработки сахарной свеклы в мире. Но это сыграло на руку белорусским производителям. Ведь цены на сахар на мировых рынках выросли вдвое. По сути это слиток настоящего золота.  

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -22

Чтобы стабильно было чем наполнять заветные «слитки», нужно развивать сырьевые зоны. Сегодня – это четыре области страны. Выращивание сахарной свеклы – вопрос продовольственной безопасности. Все, что нужно – выгодные условия.  

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -25

Лариса Марчук, главный агроном сельхозпредприятия «Вознесенский»:  
На сегодня сахарный завод с нами рассчитался полностью. Тем более сахарный завод обеспечивает нас семенами, обеспечивает средствами защиты. Поэтому для нас эта культура является действительно выгодной.

Расширение географии поставок больше чем в два раза. Как в Беларуси развивается сахарная отрасль -28

Концепция работы сахарных заводов на перспективу заключается в сохранении действующих производств с дальнейшей оптимизацией затрат и выходом на безубыточность.

# Реклама # общество # Василий Бобрук # Игорь Болтромеюк # Кристина Протосовицкая # Лариса Марчук # Фотофакт

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