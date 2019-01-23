Расширен список оплачиваемых из госбюджета работ по капремонту многоэтажек

Новости Беларуси. Системы дистанционного съема показаний счетчиков воды и газа, а также терморегуляторы на отопительные приборы в квартирах могут быть установлены бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство внесло изменения в порядок проведения капитального ремонта в многоэтажных домах. Постановлением расширен список работ, которые будут оплачиваться за счет бюджета. Теперь на господдержку при выполнении определенных условий могут претендовать даже товарищества собственников.

Документ также регулирует процедуру утепления фасадов. Если жильцы соглашаются на проведение таких работ, то они должны быть внесены в проект проведения капремонта.