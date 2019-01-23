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«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска

23 января 2019 13:21
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Десятки тысяч слов благодарности, столько же спасённых жизней: для врачей это всё – дело привычное. И неважно, идёт ли речь о современном медицинском центре или больнице с огромной историей. Принципы везде одинаковые.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-1

Еврейская, Первая Советская, а ныне – 3-я городская клиническая больница, больше известная минчанам, как «клумовская» – едва ли не самая старая в городе.

В 1828 году вся клиника представляла собой одно двухэтажное здание на пятьдесят коек. Здесь работали всего два врача и три фельдшера.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-4

Сегодня штат – полтысячи медработников. Есть среди них и те, кто предан своему делу более полувека.

Во время работы Ларисы Иванковой шло становление всей офтальмологической службы страны.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-7

Лариса Иванкова, врач-офтальмолог 3-ей городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
Когда я пришла ещё совсем молоденькая в клинику, нашим первым главврачом была Ольга Дмитриевна Жуковская. Она была фронтовичка, в коллективе все были дружны, все главврачи, в какой-то мере, нас всех сплачивали.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-10

В Больничном городке на бывшей улице Губернаторской, ныне Ленина, менее чем на двух гектарах земли расположились четырнадцать корпусов с богатым прошлым и удивительным коллективом профессионалов. Есть среди них и такие, кто оказался в медицине совсем случайно.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-13

Владимир Трахтенберг, врач-рентгенолог 3-ей городской клинической больницы имени Е.В. Клумова (1968-2014 гг.):
Я 28 месяцев находился в Минском гетто. И вот, когда после гетто мы оказались в партизанском отряде, нас бомбили и у меня было более двадцати ранений от осколков. Меня оперировал наш местный врач.

Обезболивающих не было и он сказал: «Ты будешь доктором». И я его идею выдержал. Я окончил школу, потом окончил медицинский институт.

Так, Владимир Трахтенберг стал рентгенологом и посвятил этому всю свою жизнь.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-16

А попасть в штат сотрудников 3-ей городской клинической больницы, как ни странно, помогли не врачебные навыки, а музыка.

Владимир Трахтенберг:
И я Ольге Дмитриевне, главному врачу, подсовываю свою последнюю характеристику. А там написано: на общественных началах руководил духовыми эстрадными оркестрами при Доме культуры. Говорит: «Вы приняты на работу».

Как положено, они выполняли каждое своё дело, потому что иначе работать не умели. Научились не бояться ответственности, воспринимать болезнь пациента, как собственную боль.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-19

За долгие годы в больнице сменилось не одно поколение врачей, неизменным остаётся лишь огромное человеколюбие, без которого не излечили бы ни одной болезни. Своя история есть и у врача функциональной диагностики Анны Багринцевой.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-22

Анна Багринцева, врач функциональной диагностики 3-ей городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:
Она началась с моей прабабушки, Айшы Константиновны Мицкевич. В начале тридцатых годов она попала в 3-ю клиническую больницу и она была прооперирована тем самым Клумовым. Он спас её, она прожила потом ещё большую жизнь.

Врачи помогли спасти моего деда, в этой больнице родилась я, в этой больнице родился мой сын. И в этой больнице я работаю с 2003 года.

Профессор Евгений Клумов остался в оккупированном Минске и вместе с медсёстрами создал подпольную группу, которая обеспечивала медикаментами и необходимой помощью четыре партизанских отряда, пока в феврале 1944 года не погиб в газовой камере Тростенца.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-25

Сегодня старейшая столичная больница с гордостью носит его имя, а кроме клятвы Гиппократа, молодые сотрудники дают и клятву «клумовцев». В 1978 году учреждение отметили грамотой и Орденом Трудового Красного Знамени. Почётный документ, подписанный самим Леонидом Брежневым, станет первым экспонатом в музее, который планируется открыть на территории самой больницы.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-28

А пока 190-летний юбилей отмечают новыми проектами.

Лариса Иванкова:
Скоро будет центр лечения макулодистрофии. Это очень серьёзное заболевание, где идёт изменение в центральной зоне сетчатки.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-31

Склеивать из осколков врачам зачастую приходится не только здоровье, но и душу пациентов. Этому не учат ни в одном институте.

Владимир Трахтенберг:
О клинике я вспоминаю всегда с большой любовью. Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить, приходишь домой – не хочешь уходить. Я прожил счастливую жизнь, я считаю. Я много сделал для больницы, она много сделала для меня. И, как у Маяковского близнецы-братья, я и больница – близнецы-братья.

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-34

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска-36

Четырнадцать стройных зданий жёлтого цвета с дороги выглядят ярко и совсем не похожи на больницу. Лишь доктора знают, сколько всего таится за этими стенами. А так хочется, чтобы в их работе были только благоприятные исходы.  

# Врачи Беларуси # общество # Владимир Трахтенберг # Лариса Иванкова # Анна Багринцева

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