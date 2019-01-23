«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска

Десятки тысяч слов благодарности, столько же спасённых жизней: для врачей это всё – дело привычное. И неважно, идёт ли речь о современном медицинском центре или больнице с огромной историей. Принципы везде одинаковые.

Еврейская, Первая Советская, а ныне – 3-я городская клиническая больница, больше известная минчанам, как «клумовская» – едва ли не самая старая в городе. В 1828 году вся клиника представляла собой одно двухэтажное здание на пятьдесят коек. Здесь работали всего два врача и три фельдшера.

Сегодня штат – полтысячи медработников. Есть среди них и те, кто предан своему делу более полувека. Во время работы Ларисы Иванковой шло становление всей офтальмологической службы страны.

Лариса Иванкова, врач-офтальмолог 3-ей городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Когда я пришла ещё совсем молоденькая в клинику, нашим первым главврачом была Ольга Дмитриевна Жуковская. Она была фронтовичка, в коллективе все были дружны, все главврачи, в какой-то мере, нас всех сплачивали.

В Больничном городке на бывшей улице Губернаторской, ныне Ленина, менее чем на двух гектарах земли расположились четырнадцать корпусов с богатым прошлым и удивительным коллективом профессионалов. Есть среди них и такие, кто оказался в медицине совсем случайно.

Владимир Трахтенберг, врач-рентгенолог 3-ей городской клинической больницы имени Е.В. Клумова (1968-2014 гг.):

Я 28 месяцев находился в Минском гетто. И вот, когда после гетто мы оказались в партизанском отряде, нас бомбили и у меня было более двадцати ранений от осколков. Меня оперировал наш местный врач. Обезболивающих не было и он сказал: «Ты будешь доктором». И я его идею выдержал. Я окончил школу, потом окончил медицинский институт. Так, Владимир Трахтенберг стал рентгенологом и посвятил этому всю свою жизнь.

А попасть в штат сотрудников 3-ей городской клинической больницы, как ни странно, помогли не врачебные навыки, а музыка. Владимир Трахтенберг:

И я Ольге Дмитриевне, главному врачу, подсовываю свою последнюю характеристику. А там написано: на общественных началах руководил духовыми эстрадными оркестрами при Доме культуры. Говорит: «Вы приняты на работу». Как положено, они выполняли каждое своё дело, потому что иначе работать не умели. Научились не бояться ответственности, воспринимать болезнь пациента, как собственную боль.

За долгие годы в больнице сменилось не одно поколение врачей, неизменным остаётся лишь огромное человеколюбие, без которого не излечили бы ни одной болезни. Своя история есть и у врача функциональной диагностики Анны Багринцевой.

Анна Багринцева, врач функциональной диагностики 3-ей городской клинической больницы имени Е.В. Клумова:

Она началась с моей прабабушки, Айшы Константиновны Мицкевич. В начале тридцатых годов она попала в 3-ю клиническую больницу и она была прооперирована тем самым Клумовым. Он спас её, она прожила потом ещё большую жизнь. Врачи помогли спасти моего деда, в этой больнице родилась я, в этой больнице родился мой сын. И в этой больнице я работаю с 2003 года. Профессор Евгений Клумов остался в оккупированном Минске и вместе с медсёстрами создал подпольную группу, которая обеспечивала медикаментами и необходимой помощью четыре партизанских отряда, пока в феврале 1944 года не погиб в газовой камере Тростенца.

Сегодня старейшая столичная больница с гордостью носит его имя, а кроме клятвы Гиппократа, молодые сотрудники дают и клятву «клумовцев». В 1978 году учреждение отметили грамотой и Орденом Трудового Красного Знамени. Почётный документ, подписанный самим Леонидом Брежневым, станет первым экспонатом в музее, который планируется открыть на территории самой больницы.

А пока 190-летний юбилей отмечают новыми проектами. Лариса Иванкова:

Скоро будет центр лечения макулодистрофии. Это очень серьёзное заболевание, где идёт изменение в центральной зоне сетчатки.

Склеивать из осколков врачам зачастую приходится не только здоровье, но и душу пациентов. Этому не учат ни в одном институте. Владимир Трахтенберг:

О клинике я вспоминаю всегда с большой любовью. Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить, приходишь домой – не хочешь уходить. Я прожил счастливую жизнь, я считаю. Я много сделал для больницы, она много сделала для меня. И, как у Маяковского близнецы-братья, я и больница – близнецы-братья.