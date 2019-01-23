«Начала в драку лезть: «Вы не дали возможности мне БМВ выиграть!» Пьяная женщина переплывала Криницу ради машины

Фёдор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

Это летом было. Женщина в возрасте пришла на водохранилище Криница. Отдыхали, она подвыпившая была, маленький ребёнок. И приехал «новый белорус», крутой – БМВ серебристого цвета, блестит, красиво. И он говорит: «Кто Криницу в этом месте туда и обратно переплывёт, БМВ – его». И вот она поплыла. До середины доплыла и… Вахтенный наблюдатель наблюдал, на катере успели, забрали, привели в чувство, нашатырчику дали, потому что вот-вот она могла утонуть.

Когда она «ачуняла», начала в драку лезть: «Вы не дали возможности мне БМВ выиграть!»

Вызвали наряд милиции, её милиция забрала и отпустила. Через две секунды опять она появляется – они отвезли её немножко и отпустили. Ну, отвезите уже её домой! Тем более, она ж с маленьким ребёнком и подшофе.