Прямой эфир

«Начала в драку лезть: «Вы не дали возможности мне БМВ выиграть!» Пьяная женщина переплывала Криницу ради машины

23 января 2019 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Невероятную историю рассказали в программе «Большой город».

«Начала в драку лезть: «Вы не дали возможности мне БМВ выиграть!» Пьяная женщина переплывала Криницу ради машины-1

Фёдор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:
Это летом было. Женщина в возрасте пришла на водохранилище Криница. Отдыхали, она подвыпившая была, маленький ребёнок. И приехал «новый белорус», крутой – БМВ серебристого цвета, блестит, красиво. И он говорит: «Кто Криницу в этом месте туда и обратно переплывёт, БМВ – его». И вот она поплыла. До середины доплыла и… Вахтенный наблюдатель наблюдал, на катере успели, забрали, привели в чувство, нашатырчику дали, потому что вот-вот она могла утонуть.

Когда она «ачуняла», начала в драку лезть: «Вы не дали возможности мне БМВ выиграть!»

Вызвали наряд милиции, её милиция забрала и отпустила. Через две секунды опять она появляется – они отвезли её немножко и отпустили. Ну, отвезите уже её домой! Тем более, она ж с маленьким ребёнком и подшофе.

# Несчастный случай # общество # Федор Клюкач

Другие новости рубрики

Все новости
«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска
23 января 2019 13:21

«Это была наша вторая семья. Придёшь на работу – не хочешь уходить». История и будущее 3-ей больницы Минска

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены
23 января 2019 11:41

Утверждена схема озеленённых территорий Минска, где нельзя строить: дворы и частные сады не включены

«Молодёжные послы Целей устойчивого развития – будущее планеты в наших руках»: как проходил конкурс
23 января 2019 09:29

«Молодёжные послы Целей устойчивого развития – будущее планеты в наших руках»: как проходил конкурс