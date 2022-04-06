Сохранить социальную направленность. В Беларуси усилили контроль за ценами в магазинах

Новости Беларуси. Государственные органы продолжают проводить политику, направленную на поддержание ценовой стабильности и защиту внутреннего рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делается это для того, чтобы мировые события как можно меньше сказались на уровне жизни белорусов.

Так, парламентарии усилили контроль за ценами в магазинах. В первую очередь это касается социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров, а также лекарств. Мониторинг проводится во всех регионах страны.

5 апреля лично проверила цены в столичном универмаге председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Парламентарий оценила также ассортимент представленной продукции. Сенатор подчеркивает: важна социальная ответственность торговых сетей, а не только погоня за прибылью.