Очередной скандал на туристическом рынке: Sky Fly Travel аннулирует туры в Египет

Новости Беларуси. Очередной скандал в разгар туристического сезона. Как стало известно 5 июля, белорусский туроператор «Скай Флай Трэвел» аннулирует туры в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рассылке сообщалось: «Нами были предприняты всевозможные меры для сохранения отдыха туристов на отмененных рейсах. Но в связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены аннулировать все забронированные заявки с вылетом в период с 6 июля и далее. По аннулированным бронированиям будет произведен 100 %-ный возврат денежных средств».

Турфирма приностит свои извинения за причененные неудобства.

Напомним, «Скай Флай Трэвел» вышел на рынок летом 2017 года. Фирма имела собственные чартеры в египетских направлениях.