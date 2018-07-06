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Очередной скандал на туристическом рынке: Sky Fly Travel аннулирует туры в Египет

06 июля 2018 07:04
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Новости Беларуси. Очередной скандал в разгар туристического сезона. Как стало известно 5 июля, белорусский туроператор «Скай Флай Трэвел» аннулирует туры в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая информация размещена на сайте Республиканского союза туристических организаций.

Очередной скандал на туристическом рынке: Sky Fly Travel аннулирует туры в Египет-1

В рассылке сообщалось: «Нами были предприняты всевозможные меры для сохранения отдыха туристов на отмененных рейсах. Но в связи со сложившимися обстоятельствами мы вынуждены аннулировать все забронированные заявки с вылетом в период с 6 июля и далее. По аннулированным бронированиям будет произведен 100 %-ный возврат денежных средств».

Турфирма приностит свои извинения за причененные неудобства.

Напомним, «Скай Флай Трэвел» вышел на рынок летом 2017 года. Фирма имела собственные чартеры в египетских направлениях.

Очередной скандал на туристическом рынке: Sky Fly Travel аннулирует туры в Египет-4

# Туризм # общество # Фотофакт

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