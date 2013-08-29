29 августа около 400 курсантов Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага в Минске

Новости Беларуси. Около 400 курсантов Академии МВД приняли 29 августа присягу на площади Государственного флага в Минске.

Владимир Бачила, начальник Академии МВД Республики Беларусь:

Мы открыли новую страницу в истории Академии, потому что впервые присяга состоялась на площади флага Республики Беларусь. Это знаковое событие. И я думаю, что каждый курсант еще больше проникнулся той ответственностью, которую налагает на него принесение присяги.

Этот ритуал традиционно сопровождается выносом знамени вуза. Слова напутствия сказали старшие офицеры. Новобранцев благословил священнослужитель.

Вчерашние абитуриенты не только выдержали вступительные испытания, но и успешно прошли учебный сбор, изучили первые дисциплины по профессиональной, огневой и физической подготовке, настроились на строгую дисциплину и четкий распорядок дня. Завершился ритуал традиционно маршем курсантов.

Посмотреть на красивое торжественное действо пришло немало зрителей, большинство из которых – родные и друзья будущих правоохранителей.

Ангелина Левицкая, курсант Академии МВД Республики Беларусь:

Для меня большая честь служить в органах внутренних дел, служить своему народу, помогать ему. Это была моя мечта с детства, с седьмого класса сюда очень хотела поступить.

Владимир Демянчук, курсант Академии МВД Республики Беларусь:

Этот день бывает только раз в жизни. Этот день очень важен. Мы готовились в течение всех трех недель учебного сбора, и было тяжело. В плане физического состояния было тяжело, в плане психологического состояния было тяжело. Но мы выдержали, и теперь мы полноправные курсанты Академии МВД, первокурсники.

Напомним, новый символ суверенитета Беларуси – площадь флага – торжественно открыта накануне Дня Независимости. В будущем это место станет органичной частью целого комплекса, включающего в себя также Дворец Независимости и зал торжеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.