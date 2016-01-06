Новости Беларуси. Православный мир готовится встретить Рождество Христово. 6 января - Рождественский сочельник. Верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Канун Рождества – это и последний день сорокадневного рождественского поста. Во всех храмах вечером начнутся праздничные богослужения. В Минске основные торжества пройдут в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Расписание праздничных богослужений в Минске на Рождество:

Свято-Духов кафедральный собор (ул.Кирилла и Мефодия, 3)

6 января: 18.00-22.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-06.30 - 1-я Божественная литургия;

07.00-09.30 - 2-ая Божественная литургия;

10.00-12.00 - 3-я Божественная литургия;

16.00-20.00 - Рождественская вечерня.

Петропавловский собор (ул.Раковская, 4)

6 января: 18.00-22.00 - Всенощное бдение.

7 января: 02.00-06.30 - 1-я Божественная литургия;

06.30-09.30 - 2-я Божественная литургия;

09.30-13.00 - 3-я Божественная литургия;

18.00-19.00 - Рождественская вечерня;

19.00-21.00 - Всенощное бдение.

Марии-Магдалининская церковь (ул.Киселева, 42)

6 января: 18.00-22.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-02.00 - 1-я Божественная литургия;

07.00-09.30 - 2-я Божественная литургия;

10.00-13.00 - 3-я Божественная литургия;

16.00-18.00 - Рождественская вечерня;

18.00-20.00 - Всенощное бдение.

Покровская церковь (пр-т Победителей, 82)

6 января: 18.00-06.00 - Всенощное бдение и 1-я Божественная литургия.

7 января: 07.00-09.00 - 2-я Божественная литургия;

10.00-12.00 - 3-я Божественная Литургия;

14.00-16.00 - Рождественская вечерня.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул.Притыцкого, 65)

6 января: 18.00-22.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-06.30 - 1-я Божественная литургия;

07.00-09.00 - 2-я Божественная литургия;

10.00-12.30 - 3-я Божественная литургия;

18.00-20.00 - Рождественская вечерня.

Александро-Невская церковь (ул.Козлова, 11)

6 января: 18.00-22.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.30 - 1-я Божественная литургия;

09.00-12.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-19.00 - Рождественская вечерня;

19.00-21.00 - Всенощное бдение.

Преображенский приход (пр-т Газеты «Звязда», 3)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 23.30-02.00 - 1-я Божественная литургия;

10.00 до 14.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-20.30 - Рождественская вечерня.

Воскресенский приход (ул. Гамарника, 29)

6 января: 20.00-03.00 - Всенощное бдение, 1-я Божественная литургия.

7 января: 10.00-13.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-20.00 - Великая вечерня.

Храм в честь Иова Многострадального, Дом милосердия (ул.Ф.Скорины, 11)

6 января: 17.00-20.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

09.00-11.00 - 2-я Божественная литургия;

17.00-18.00 - Рождественская вечерня.

Троицкий храм в районе улицы Всехсвятской

6 января: 22.00-00.30 - Всенощное бдение, 1-я Божественная литургия.

7 января: 00.30-13.30 - 2-я Божественная литургия;

18.00-19.00 - Рождественская вечерня.

Георгиевский приход (ул.Голодеда, 60)

6 января: 22.00-03.00 - Всенощное бдение, 1-ая Божественная литургия.

7 января: 09.00-12.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-20.30 - Рождественская вечерня.

Андреевский приход (ул. Малинина, 19)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

09.00-12.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-21.00 - Рождественская вечерня.

Приход храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул.Карастояновой, 14)

6 января: 16.00-19.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

09.00-11.00 - 2-я Божественная литургия;

17.00-19.00 - Рождественская вечерня.

Никольский приход (микрорайон Сокол, ул.Барамзиной, 20)

6 января: 18.00-05.00 - Всенощное бдение, Божественная литургия.

7 января: 17.00-20.00 - Всенощное бдение.

Приход храма в честь святой праведной Софии Слуцкой (ул.Ландера, 36а)

6 января: 08.00-12.00 - Божественная Литургия;

18.00-20.00 - Всенощное бдение.

7 января: 07.00-09.00 - 1-я Божественная литургия;

10.00-12.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-20.00 - Всенощное бдение.

Никольский приход (ул.Ельницкая, 28а)

6 января: 22.00-02.00 - Всенощное бдение,

1-я Божественная литургия.

7 января: 10.00-12.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-21.00 - Всенощное бдение.

Приход храма в честь Рождества Иоанна Предтечи (ул.Стахановская, 32)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

06.00-09.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-21.00 - Всенощное бдение.

Храм в честь Оптинских старцев (ул.Космонавтов, 24)

6 января: 09.00-12.00 - Божественная литургия;

18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

07.00-09.00 - 2-я Божественная литургия;

10.00-12.00 - 3-я Божественная литургия.

Михайловский приход (ул.Янковского, 2)

6 января: 18.00-20.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-02.00 - 1-я Божественная литургия;

09.00-11.00 - 2-я Божественная литургия;

16.00-18.00 - Рождественская вечерня.

Афанасьевский приход (ул.Рогачевская, 8а)

6 января: 17.00-00.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

10.00-12.00 - 2-я Божественная литургия;

17.00-19.00 - Великая вечерня.

Приход храма в честь равноапостольного князя Владимира (1-я Поселковая ул., 47)

6 января: 18.00-22.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - Божественная литургия;

10.00-12.00 - Обедня и Рождественский молебен.

Приход храма в честь св. великомученика и целителя Пантелеимона (в/ч 3214, военный городок Уручье)

6 января: 17.00-19.30 - Всенощное бдение;

23.30-03.00 - Божественная литургия.

7 января: 17.00-20.00 - Всенощное бдение.

Приход храма в честь преподобного Сергия Радонежского (ул.Каролинская, 7)

6 и 7 января: 21.00-03.00 - Всенощное бдение, 1-я Божественная литургия.

7 января: 08.30 до 11.00 - 2-я Божественная литургия.

Приход храма в честь святой равноапостольной княгини Ольги (пр-т Партизанский, 17)

6 января: 18.00-20.30 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-01.30 - 1-я Божественная литургия;

10.00-11.30 - 2-я Божественная литургия.

Приход храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (пр-т Партизанский, 147)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 08.00-14.00 - Божественная литургия;

16.00-20.00 - Рождественская вечерня.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (ул.Менделеева, 4, к.8)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - Божественная литургия;

16.00-20.00 - Рождественская вечерня.

Приход храма в честь праведного Иоанна Кронштадского (ул.Саперов, 5)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 08.00-13.00 - Божественная литургия.

Приход храма Святой Живоначальной Троицы (ул.Севастопольская – ул.Кнорина)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 06.00-09.00 - 1-я Божественная литургия;

09.00-12.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-19.00 - Рождественская вечерня.

Приход храма в честь святителя Николая Японского (ул.Лидская, 7)

6 января: 18.00 до 20.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

08.30-11.00 - 2-я Божественная литургия;

17.00-19.00 - Рождественская вечерня.

Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы (ул.Карпова, 1)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

10.00-11.00 - 2-я Божественная литургия;

18.00-21.00 - Рождественская вечерня.

Приход храма иконы Божией Матери «Владимирская» (Волжский проезд, 8)

6 января: 09.00-11.00 - Божественная литургия;

18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 09.00-12.00 - Божественная литургия.

Приход храма Богоявления (ул.Чижевских, 4)

6 января: 18.00-21.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - 1-я Божественная литургия;

10.00-12.00 - 2-я Божественная литургия.

Приход храма Собора Белорусских Святых (пер.Шугаева, 19/3)

7 января: 00.00-02.00 - Божественная литургия.

Приход храма в честь святой мученицы Татианы (ул.Руссиянова, 50)

6 января: 18.00-20.00 - Всенощное бдение.

7 января: 00.00-02.00 - 1-я Божественная литургия;

09.00-12.00 - 2-я Божественная литургия.

Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» (ул.Грушевская, 50)

6 января: 18.00-22.00 – Исповедь, Всенощное бдение.

7 января: 00.00-03.00 - Божественная литургия;

18.00-20.00 - Рождественская вечерня.