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Коронавирус в Беларуси. Данные на 16 октября

16 октября 2020 13:44
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Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 в Беларуси. По данным Минздрава, на 16 октября в стране выздоровели и выписаны 78 990 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус в Беларуси. Данные на 16 октября-1

В последнее время медики наблюдают некоторый прирост новых случаев заражения. В общей сложности с момента вспышки заболевания с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 86 392 человека. Проведено 2 миллиона 170 тысяч тестов.

Коронавирус в Беларуси. Данные на 16 октября-4

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 921 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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