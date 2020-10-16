Коронавирус в Беларуси. Данные на 16 октября

Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 в Беларуси. По данным Минздрава, на 16 октября в стране выздоровели и выписаны 78 990 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация с COVID-19 в Беларуси. По данным Минздрава, на 16 октября в стране выздоровели и выписаны 78 990 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время медики наблюдают некоторый прирост новых случаев заражения. В общей сложности с момента вспышки заболевания с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 86 392 человека. Проведено 2 миллиона 170 тысяч тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умер 921 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.
Читайте также:
В Минздраве рассказали, когда может закончиться пандемия коронавируса
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне коронавируса
Как прививка от гриппа может помочь в лечении коронавируса? Объясняют врачи