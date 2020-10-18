Это единственное предприятие по переработке таких отходов в Беларуси. Посмотрите, как используют опавшую листву

Новости Беларуси. Осень – время собирать листву. Она засоряет ливневки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В дождь на ней можно поскользнуться. Чаще всего ее утилизируют, а иногда перерабатывают. Этим занимается предприятие, единственное в своем роде в Беларуси.





Александр Логутёнок, сотрудник предприятия по переработке отходов:

Каждый рабочий день по будням только для вывоза листвы задействовано порядка пяти автомобилей, которые могут сделать по два рейса в день. По выходным для этих целей у нас выделено порядка 20 автомобилей. Каждое ЖЭУ в неделю в среднем заказывает около 15-20 вывозов или рейсов листвы.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Буквально за несколько месяцев листва, которая еще недавно устилала тротуары и дороги в Минске и в районе, превращается вот в такой материал. Называется он компост. Это, по сути, экологичное удобрение, которое используется на полях. Либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта. Почему зимой улицы посыпают солью?

Делает это специальная дробильная машина. Затем листва подвергается термообработке. При температуре 80 градусов она находится от трех летом до шести месяцев зимой. Таким образом, и дороги чистые, и в хозяйствах никакого «грязного» урожая.