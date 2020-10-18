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Это единственное предприятие по переработке таких отходов в Беларуси. Посмотрите, как используют опавшую листву

18 октября 2020 17:16
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Новости Беларуси. Осень – время собирать листву. Она засоряет ливневки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В дождь на ней можно поскользнуться. Чаще всего ее утилизируют, а иногда перерабатывают. Этим занимается предприятие, единственное в своем роде в Беларуси.

Это единственное предприятие по переработке таких отходов в Беларуси. Посмотрите, как используют опавшую листву-1



Александр Логутёнок, сотрудник предприятия по переработке отходов:
Каждый рабочий день по будням только для вывоза листвы задействовано порядка пяти автомобилей, которые могут сделать по два рейса в день. По выходным для этих целей у нас выделено порядка 20 автомобилей. Каждое ЖЭУ в неделю в среднем заказывает около 15-20 вывозов или рейсов листвы.

Это единственное предприятие по переработке таких отходов в Беларуси. Посмотрите, как используют опавшую листву-3

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Буквально за несколько месяцев листва, которая еще недавно устилала тротуары и дороги в Минске и в районе, превращается вот в такой материал. Называется он компост. Это, по сути, экологичное удобрение, которое используется на полях.

Либо ДТП, либо испорченная обувь пешеходов и деформация асфальта. Почему зимой улицы посыпают солью?

Это единственное предприятие по переработке таких отходов в Беларуси. Посмотрите, как используют опавшую листву-6

Делает это специальная дробильная машина. Затем листва подвергается термообработке. При температуре 80 градусов она находится от трех летом до шести месяцев зимой. Таким образом, и дороги чистые, и в хозяйствах никакого «грязного» урожая.

Это единственное предприятие по переработке таких отходов в Беларуси. Посмотрите, как используют опавшую листву-9

Геннадий Лавренчик, сотрудник предприятия по переработке отходов:
Это исключительно природный материал, для производства которого не используются никакие добавки, а только органические, естественного происхождения отходы.

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# Социальная инфраструктура # общество # Александр Логутёнок # Геннадий Лавренчик # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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