Иностранная делегация посетила Музей истории Великой отечественной войны в Минске

В Минск продолжают прибывать участники торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них немало и гостей из-за рубежа. Сегодня, 2 июля, делегация иностранцев посетила с экскурсией Музей истории Великой Отечественной войны, где каждая экспозиция – живой памятник героизма советского народа. Мельчайшие подробности, артефакты совместно с элементами дополненной реальности переносят в те ужасающие события, которые попросту не могут оставить равнодушным.

Илья Левин, турист (Израиль):

Эта земля настолько обильно полита кровью и белорусского, и еврейского народа, что разлучить нас невозможно. Только недавно прошли экспозицию, где рассказывали о Брестской крепости, о комиссаре Фомине, который командовал обороной. И вы знаете, здесь трогает за душу.

Алишер Шарипов, первый заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Таджикистана:

Сейчас двух братьев они друг против друга настроили – украинцы и русские воюют против друг друга. А они вооружены, они финансируют, они на этом наживаются. А против России и Беларуси санкции вводятся. Я думаю, что все равно победа будет за правдой.