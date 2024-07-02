Иностранная делегация посетила Музей истории Великой отечественной войны в Минске

В Минск продолжают прибывать участники торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минск продолжают прибывать участники торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них немало и гостей из-за рубежа. Сегодня, 2 июля, делегация иностранцев посетила с экскурсией Музей истории Великой Отечественной войны, где каждая экспозиция – живой памятник героизма советского народа. Мельчайшие подробности, артефакты совместно с элементами дополненной реальности переносят в те ужасающие события, которые попросту не могут оставить равнодушным.
Илья Левин, турист (Израиль):
Эта земля настолько обильно полита кровью и белорусского, и еврейского народа, что разлучить нас невозможно. Только недавно прошли экспозицию, где рассказывали о Брестской крепости, о комиссаре Фомине, который командовал обороной. И вы знаете, здесь трогает за душу.
Алишер Шарипов, первый заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда Таджикистана:
Сейчас двух братьев они друг против друга настроили – украинцы и русские воюют против друг друга. А они вооружены, они финансируют, они на этом наживаются. А против России и Беларуси санкции вводятся. Я думаю, что все равно победа будет за правдой.
Зарубежные гости сходятся во мнении, что отдельные лидеры западных стран своими действиями лишь стремятся к разжиганию нового масштабного военного конфликта. Поэтому наследники тех, кто победил нацизм во Второй мировой войне, должны быть верны заветам своих отцов и дедов. Иначе невозможно противостоять западной пропаганде и фейкам в СМИ.