Презентация документально-биографической книги «Наш Президент» состоялась в МГЛУ

В Минском государственном лингвистическом университете состоялась презентация документально-биографической книги «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минском государственном лингвистическом университете состоялась презентация документально-биографической книги «Наш Президент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мероприятии приняли участие более 600 человек. Это представители столичной власти, работники предприятий, организаций и молодежь. Участники встречи пообщались с авторами книги. В этом уникальном издании более 200 страниц. На них можно найти студенческую зачетную книжку, рукописные заметки, похвальную грамоту Президента и не только. Каждый раздел показывает взаимосвязь прошлого и настоящего, рассказывает, как принимались те или иные решения. Книга уже стала настоящим бестселлером.
Анна Малыха, студентка МГЛУ:
Книга может научить молодежь быть целеустремленной, уверенной, как завещал наш Президент. Не бояться ставить цели и достигать их.
Анхелика Бородина, студентка МГЛУ:
Мне кажется, тут суть уже даже в названии, «Наш Президент». И это не только про Президента как личность, но и про всю страну в целом. И это делает эту книгу уникальной. Такого раньше не было. И это именно то, что нужно было в данное время.
Александр Радьков, соавтор книги «Наш Президент», доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси:
Мы видим, что в книге каждому что-то интересно по-своему. Прежде всего, личность главы государства. Его детство, становление, его размышления, трудности, воля, его ответственность. Это настолько людей интересует, причем по тексту, по документам. Книга комплексная, она интересна и студентам, и ветеранам, и работающим людям.
Издание «Наш Президент» можно приобрести в центральных книжных магазинах как столицы, так и областных центров. Также есть возможность заказать онлайн.