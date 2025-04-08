Презентация документально-биографической книги «Наш Президент» состоялась в МГЛУ

В мероприятии приняли участие более 600 человек. Это представители столичной власти, работники предприятий, организаций и молодежь. Участники встречи пообщались с авторами книги. В этом уникальном издании более 200 страниц. На них можно найти студенческую зачетную книжку, рукописные заметки, похвальную грамоту Президента и не только. Каждый раздел показывает взаимосвязь прошлого и настоящего, рассказывает, как принимались те или иные решения. Книга уже стала настоящим бестселлером.

Анна Малыха, студентка МГЛУ:

Книга может научить молодежь быть целеустремленной, уверенной, как завещал наш Президент. Не бояться ставить цели и достигать их.

Анхелика Бородина, студентка МГЛУ:

Мне кажется, тут суть уже даже в названии, «Наш Президент». И это не только про Президента как личность, но и про всю страну в целом. И это делает эту книгу уникальной. Такого раньше не было. И это именно то, что нужно было в данное время.