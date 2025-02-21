Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды

Борт з Мінска прызямліўся ў аэрапорце Кампалы напярэдадні вечарам, пераадолеўшы за 20 гадзін шэсць тысяч кіламетраў. Сустрэча прайшла ўрачыста – з ротай ганаровай варты. Першыя перамовы – з прэм'ер-міністрам Уганды. Падкрэслена: у нашых краін есць вялікі патэнцыял для развіцця эканамічнага супрацоўніцтва.