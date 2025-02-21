Прямой эфир

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды

21 февраля 2025 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь паслядоўна развівае супрацоўніцтва з краінамі далёкай дугі. Урадавая дэлегацыя нашай краіны працуе ва Угандзе, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды-2

Борт з Мінска прызямліўся ў аэрапорце Кампалы напярэдадні вечарам, пераадолеўшы за 20 гадзін шэсць тысяч кіламетраў. Сустрэча прайшла ўрачыста – з ротай ганаровай варты. Першыя перамовы – з прэм'ер-міністрам Уганды. Падкрэслена: у нашых краін есць вялікі патэнцыял для развіцця эканамічнага супрацоўніцтва.

Раман Галоўчанка правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Уганды-4

Раман Галоўчанка, прэм’ер-міністр Беларусі:
Спасибо за приглашение. Мы настроены на серьезную работу завтра. И спасибо за гостеприимство, которое мы ощущаем с первых шагов. Завтра у нас будет время поговорить с вами, обсудить, как правительства двух стран могут содействовать развитию и укреплению наших отношений. Я в самолете читал много информации о развитии Уганды. Поэтому очень интересно обменяться опытом.

Прэм'ер-міністр Уганды акрэсліла перспектыўныя напрамкі для развіцця супрацоўніцтва з Беларуссю – у прыярытэце сельская гаспадарка, а таксама навука і тэхналогіі. Абмеркаванне перспектыў узаемадзеяння працягнецца сёння – падчас сустрэчы з прэзідэнтам краіны. Члены афіцыйных дэлегацый таксама правядуць перамовы. Па выніках запланавана падпісанне міжнародных дакументаў.

# Роман Головченко # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы
21 февраля 2025 06:45

21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы

Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС
21 февраля 2025 06:11

Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости
20 февраля 2025 18:32

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости