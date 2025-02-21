Прямой эфир

Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС

21 февраля 2025 06:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шэраг значных пытанняў еўразійскай інтэграцыі будзе разгледжаны 21 лютага. Пасяджэнне Савета еўразійскай эканамічнай камісіі пройдзе пад старшынствам віцэ-прэм'ера Беларусі Ігара Петрышэнкі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС-2

У прыватнасці, намечана абмеркаваць ход рэалізацыі пілотнага праекта па ўкараненні механізму нагляду за таварамі, што ўвезены на мытную тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза. У парадку дня таксама пытанні, якія тычацца маркіроўкі сродкамі ідэнтыфікацыі; патрабаванняў да інструкцыі па медыцынскім прымяненні лекавых прэпаратаў. Плануецца таксама ўнесці змяненні ў адзін з тэхнічных рэгламентаў і разгледзець яшчэ некалькі ініцыятыў. Нагадаю, наша краіна сёлета старшынствуе ў ЕАЭС.

# ЕАЭС

Другие новости рубрики

Все новости
«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости
20 февраля 2025 18:32

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости

Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске
20 февраля 2025 18:29

Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске

В Минской городской ратуше прошёл единый день информирования
20 февраля 2025 18:21

В Минской городской ратуше прошёл единый день информирования