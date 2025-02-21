Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС

Шэраг значных пытанняў еўразійскай інтэграцыі будзе разгледжаны 21 лютага. Пасяджэнне Савета еўразійскай эканамічнай камісіі пройдзе пад старшынствам віцэ-прэм'ера Беларусі Ігара Петрышэнкі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Шэраг значных пытанняў еўразійскай інтэграцыі будзе разгледжаны 21 лютага. Пасяджэнне Савета еўразійскай эканамічнай камісіі пройдзе пад старшынствам віцэ-прэм'ера Беларусі Ігара Петрышэнкі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У прыватнасці, намечана абмеркаваць ход рэалізацыі пілотнага праекта па ўкараненні механізму нагляду за таварамі, што ўвезены на мытную тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза. У парадку дня таксама пытанні, якія тычацца маркіроўкі сродкамі ідэнтыфікацыі; патрабаванняў да інструкцыі па медыцынскім прымяненні лекавых прэпаратаў. Плануецца таксама ўнесці змяненні ў адзін з тэхнічных рэгламентаў і разгледзець яшчэ некалькі ініцыятыў. Нагадаю, наша краіна сёлета старшынствуе ў ЕАЭС.