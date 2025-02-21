Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС

У прыватнасці, намечана абмеркаваць ход рэалізацыі пілотнага праекта па ўкараненні механізму нагляду за таварамі, што ўвезены на мытную тэрыторыю Еўразійскага эканамічнага саюза. У парадку дня таксама пытанні, якія тычацца маркіроўкі сродкамі ідэнтыфікацыі; патрабаванняў да інструкцыі па медыцынскім прымяненні лекавых прэпаратаў. Плануецца таксама ўнесці змяненні ў адзін з тэхнічных рэгламентаў і разгледзець яшчэ некалькі ініцыятыў. Нагадаю, наша краіна сёлета старшынствуе ў ЕАЭС.