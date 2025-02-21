Прямой эфир

21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы

21 февраля 2025 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Да Міжнароднага дня роднай мовы рэспубліканская дыктоўка пройдзе 21 лютага, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. Гэта ўжо добрая святочная традыцыя. Асноўная мэта – звярнуць увагу на старажытнасць і самабытнасць нашай мовы.

21 лютага пройдзе рэспубліканская дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы-2

Сама дыктоўка прысвячаецца 80-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне і дазволiць ацаніць узровень уласных ведаў па беларускай мове. Пасля напісання тэксту можна будзе разабраць яго і праверыць на наяўнасць памылак. Фармат іспыту – на выбар: афлайн ці анлайн. Геаграфія ўдзельнікаў, якія ўжо зарэгістраваны, самая разнастайная: канешне ж, усе рэгіёны Беларусі, а яшчэ – Кітай, Канада, ЗША, Польшча, Літва. Шырока прадстаўлена моладзь. Актыўны ўдзел бяруць школьнікі і студэнты.

# Язык

Другие новости рубрики

Все новости
Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС
21 февраля 2025 06:11

Савет ЕЭК разгледзіць укараненне механізму нагляду за таварамі, якія ўвозяцца ў ЕАЭС

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости
20 февраля 2025 18:32

«За вас и за наших начальников!» Тост от Первого во Дворце Независимости

Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске
20 февраля 2025 18:29

Белорусские воздухоплаватели преодолели 129 км на аэростате в Минске