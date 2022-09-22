22 сентября – Всемирный день носорога. Какие ещё праздники отмечают?

22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Он призван обратить внимание общественности на экологические проблемы городов, в том числе на качество атмосферного воздуха. Выбросы автомобилей прежде всего опасны тем, что поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость ветра незначительна, и поэтому газы плохо рассеиваются. Это воздух, которым мы дышим. В этот день в стране запланированы различные мероприятия с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения, использования экологически чистого транспорта. Например, в Минске сегодня автолюбители получат право бесплатного проезда в общественном транспорте.
22 сентября отмечается экологический праздник – Всемирный день носорога, призванный обратить внимание на проблему вымирания этого редкого теперь животного. По своему размеру носороги уступают только слонам. На грань исчезновения носорога поставили браконьеры. А причиной тому послужили представления о якобы исключительно целебных свойствах его рога. Стоимость 1 килограмма рога этого животного на черном рынке достигает 65 тысяч долларов, а весить он может в пределах от 1 до 3 килограммов. Сейчас охота на носорогов запрещена во всех странах. Мало кому известно, что их привычка валяться в грязи связана с тем, что таким образом они пытаются уберечься от солнечных ожогов. А знаменитый рог гиппопотамов – это не кость. Он состоит из кератина, аналогичного тому, что входит в состав ногтей и волос человека.
22 сентября – День осеннего равноденствия. Сегодня продолжительность дня и ночи равны. С этого дня времена года по полушариям Земли меняются: в Южном наступает астрономическая весна, а в Северном – осень. В древности День осеннего равноденствия считался праздником. Устраивались народные гулянья, пекли пироги с капустой, брусникой и мясом.
22 сентября отмечается необычный праздник – День раскрашивания серости. Поэтому если надоела осенняя серость, тогда действуйте, раскрасьте ее любыми красками. Причем необязательно акварелью. Ведь никто не мешает использовать музыку, приятные впечатления от новой книги, яркие эмоции от нового увлечения, радость от прекрасного вида себя в зеркале. Нужно только захотеть, и мир перестанет быть таким серым.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!