22 сентября – Всемирный день носорога. Какие ещё праздники отмечают?

Всемирный день без автомобиля

22 сентября – Всемирный день без автомобиля. Он призван обратить внимание общественности на экологические проблемы городов, в том числе на качество атмосферного воздуха. Выбросы автомобилей прежде всего опасны тем, что поступают непосредственно в приземный слой атмосферы, где скорость ветра незначительна, и поэтому газы плохо рассеиваются. Это воздух, которым мы дышим. В этот день в стране запланированы различные мероприятия с целью пропаганды пешего и велосипедного способов передвижения, использования экологически чистого транспорта. Например, в Минске сегодня автолюбители получат право бесплатного проезда в общественном транспорте. Всемирный день носорога

22 сентября отмечается экологический праздник – Всемирный день носорога, призванный обратить внимание на проблему вымирания этого редкого теперь животного. По своему размеру носороги уступают только слонам. На грань исчезновения носорога поставили браконьеры. А причиной тому послужили представления о якобы исключительно целебных свойствах его рога. Стоимость 1 килограмма рога этого животного на черном рынке достигает 65 тысяч долларов, а весить он может в пределах от 1 до 3 килограммов. Сейчас охота на носорогов запрещена во всех странах. Мало кому известно, что их привычка валяться в грязи связана с тем, что таким образом они пытаются уберечься от солнечных ожогов. А знаменитый рог гиппопотамов – это не кость. Он состоит из кератина, аналогичного тому, что входит в состав ногтей и волос человека.

22 сентября – День осеннего равноденствия. Сегодня продолжительность дня и ночи равны. С этого дня времена года по полушариям Земли меняются: в Южном наступает астрономическая весна, а в Северном – осень. В древности День осеннего равноденствия считался праздником. Устраивались народные гулянья, пекли пироги с капустой, брусникой и мясом. День раскрашивания серости