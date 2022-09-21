В курортном посёлке Нарочь оборудовали четыре веломаршрута

Новости Беларуси. В курортном поселке Нарочь Мядельского района оборудовано четыре безопасных веломаршрута. Они проходят через проезжую часть автодорог Р28 и Р60, а также на улице Набережной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь же оборудованы четыре искусственные неровности для принудительного снижения скорости автомобилей. Инициатором проекта выступили сотрудники ГАИ. Маршруты сделаны для профилактики аварий.

Напомним, с 27 октября вступают в силу изменения правил дорожного движения, касающихся велосипедистов и средств персональной мобильности. Поэтому нарочанский проект весьма кстати.

Марина Збродыго, заведующая клубом санатория Департамента финансов и тыла МВД Беларуси:

ГАИ УВД Минской области разработала и организовала четыре маршрута разной протяженности как для начинающих велосипедистов, так и для более опытных. Обеспечена организация движения велосипедистов по всем маршрутам. Убраны препятствия, нанесены разметки, понижены бордюры, все велосипедные маршруты пронумерованы.