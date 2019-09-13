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«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге

13 сентября 2019 16:30
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Новости Беларуси. Первая интерактивная остановка появилась 13 сентября у выхода станции метро «Немига» в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге-1

При необходимости здесь можно будет зарядить телефон, подключиться к бесплатному Wi-Fi и узнать необходимую информацию. Также на остановке работают два банкомата и интерактивная карта города, чтобы пассажиры смогли построить самый быстрый маршрут.

«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге-4

Выглядит очень красиво. Это очень вообще полезная штука: бесплатные Wi-Fi и подзарядка – это супер.

«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге-7

Здорово, что в городе появляются такие места, как эта умная остановка. Единственное, чего не хватает, наверное – это смены языка, потому что там только русский, я заметила.

«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге-10

А я боюсь вандалов на самом деле, чтобы это все берегли, это все охранялось. Такого нужно больше прямо по всему городу, по районам в том числе.

«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге-13

Такие же остановки уже работают в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске сеть умных павильонов также будут расширять.

«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге-16

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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