«Это очень полезная штука»: что минчане говорят об умной остановке на Немиге

Новости Беларуси. Первая интерактивная остановка появилась 13 сентября у выхода станции метро «Немига» в Верхнем городе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

При необходимости здесь можно будет зарядить телефон, подключиться к бесплатному Wi-Fi и узнать необходимую информацию. Также на остановке работают два банкомата и интерактивная карта города, чтобы пассажиры смогли построить самый быстрый маршрут.

Выглядит очень красиво. Это очень вообще полезная штука: бесплатные Wi-Fi и подзарядка – это супер.

Здорово, что в городе появляются такие места, как эта умная остановка. Единственное, чего не хватает, наверное – это смены языка, потому что там только русский, я заметила.

А я боюсь вандалов на самом деле, чтобы это все берегли, это все охранялось. Такого нужно больше прямо по всему городу, по районам в том числе.