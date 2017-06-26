Радости нет предела: столичный зоопарк пригласил к себе в гости детей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. От улыбки стало всем светлей. Столичный зоопарк подарил настоящий праздник тем, кто в этом особенно нуждается –

пригласил к себе детей с ограниченными возможностями,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Радости не было предела, ребята получили море эмоций от общения с обитателями зоопарка. А поддержали акцию артисты белорусской эстрады.