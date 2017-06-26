Радости нет предела: столичный зоопарк пригласил к себе в гости детей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. От улыбки стало всем светлей. Столичный зоопарк подарил настоящий праздник тем, кто в этом особенно нуждается –
пригласил к себе детей с ограниченными возможностями,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Радости не было предела, ребята получили море эмоций от общения с обитателями зоопарка. А поддержали акцию артисты белорусской эстрады.
Татьяна Адамович:
У меня особенный ребёнок, и такие организации, здесь много конкурсов, очень интересны и полезны.
Татьяна Токарева, председательи первичной организации Заводского района Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам:
Сегодня в зоопарке собралось более 3 тысяч ребят с инвалидностью,
мы рассчитывали, что будет 1,5 – 2.
Теперь рассчитываем, что в следущем году вся республика приедет.
Ребята приняли участие в мастер-классах по аквагриму и рисовали любимых животных.
Рисунки, кстати, можно было приобрести, что минчане активно и делали.
Собранные средства от ярмарки-продажи уже отправлены на оздоровление детей.