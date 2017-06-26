Минский метрополитен переходит на летнее расписание

Новости Беларуси. Отныне вход на все станции столичной подземки будет закрываться на 20 минут раньше прежнего – в ноль часов 40 минут, а не в час ночи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Однако пассажиры, которые вошли в метро перед самым закрытием могут не волноваться –