«Ради семьи своей». В Беларуси наградили первого комбайнера-четырёхтысячника

Новости Беларуси. В Беларуси наградили первого комбайнера, который перешагнул четырехтысячный рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал потомственный механизатор из хозяйства «Беловежский» Каменецкого района Андрей Кобятко.

Молодой отец двоих детей и лидер уборочной кампании не только своего региона, но и всей страны. Для комбайнера это 9-й уборочный сезон. Сперва он покорил отметку в 3 000 тонн зерна на полях родного хозяйства в Каменецком районе, а затем меньше чем за неделю намолотил еще 1 000 в филиале хозяйства в соседнем Пружанском. Марш-бросок техники с полей в 100 километров преодолел на своем комбайне и сразу на месте – поздравления.

Андрей Кобятко, механизатор сельхозпредприятия «Беловежский»:

18 числа началась уборка и вот сегодня только закончилась. Выходных не было. С 6 утра до 10-11 вечера. Переночевал дома и опять, и опять. Лежа на диване не заработаешь, не намолотишь. Всем надо кушать хлебушек, хочется. Если его не соберешь, то и хлеба не будет, и свинку не покормишь. Ради семьи своей: чем больше намолотил, тем больше заработал.

Юрий Наркевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:

На сегодня на утро было убрано 93 % площадей. Мы подходим к 1миллиону 300 тысячам валового сбора зерна и урожайности 39,7. Это довольно солидный и серьезный результат. И сегодня мы стараемся больше внимания уделить человеку труда. 4 000 тонн зерна – это солидный результат, достойный. Отдельные хозяйства получают 4 000 тонн зерна, а это на одном комбайне человек намолотил. Мы не должны забывать про таких людей, должны их благодарить. На таких людях держится наша земля.