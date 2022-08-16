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В Минской области убрано 306 тысяч гектаров с зерновыми. На какую культуру аграрии делают ставку?

16 августа 2022 14:16
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Новости Беларуси. В Минской области убрано 306 тысяч гектаров с зерновыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот – 1 миллион 357 тысяч тонн зерна. Завершают массовую жатву аграрии Клецкого, Любанского, Стародорожского и Несвижского районов.  

В Минской области убрано 306 тысяч гектаров с зерновыми. На какую культуру аграрии делают ставку?-1

На Мядельщине убрано 60 % площадей. Урожайность – 33 центнера с гектара. Современные комбайны в поле с утра до позднего вечера. Только в сельскохозяйственном филиале «Минскоблагросервис» работают 10 экипажей, пять из которых переброшены из соседних хозяйств, где уже успешно убрали зерновые. Ставку здесь делают на бобовые культуры – только урожайность гороха свыше четырех тонн с гектара.  

В Минской области убрано 306 тысяч гектаров с зерновыми. На какую культуру аграрии делают ставку?-4

Андрей Давыденко, директор сельскохозяйственного филиала «Минскоблагросервиса»:  
Само зерно является составляющей для производства комбикормов. И ввиду того, что в данный момент идет процесс присоединения сельхозорганизаций Мядельского района к нам, я думаю, источникам для приготовления кормов животные будут очень рады.  

В Минской области убрано 306 тысяч гектаров с зерновыми. На какую культуру аграрии делают ставку?-7

В Мядельском районе уборку планируют завершить в течение 10 дней. Пока здесь в закромах почти 24 тысячи тонн зерна.  

# Уборочная кампания # общество # Андрей Давыденко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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