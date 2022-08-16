В Минской области убрано 306 тысяч гектаров с зерновыми. На какую культуру аграрии делают ставку?

Новости Беларуси. В Минской области убрано 306 тысяч гектаров с зерновыми, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолот – 1 миллион 357 тысяч тонн зерна. Завершают массовую жатву аграрии Клецкого, Любанского, Стародорожского и Несвижского районов.

На Мядельщине убрано 60 % площадей. Урожайность – 33 центнера с гектара. Современные комбайны в поле с утра до позднего вечера. Только в сельскохозяйственном филиале «Минскоблагросервис» работают 10 экипажей, пять из которых переброшены из соседних хозяйств, где уже успешно убрали зерновые. Ставку здесь делают на бобовые культуры – только урожайность гороха свыше четырех тонн с гектара.

Андрей Давыденко, директор сельскохозяйственного филиала «Минскоблагросервиса»:

Само зерно является составляющей для производства комбикормов. И ввиду того, что в данный момент идет процесс присоединения сельхозорганизаций Мядельского района к нам, я думаю, источникам для приготовления кормов животные будут очень рады.