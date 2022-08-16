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В Минской области 19 тысячам многодетных семей предусмотрена выплата. Куда обращаться?

16 августа 2022 14:35
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Новости Беларуси. В Минской области более 19 тысячам многодетных семей предусмотрена выплата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Размер ее – 30 % от прожиточного минимума. И уже к 16 августа многим помощь оказана. Параллельно в районах проходят различные благотворительные проекты.  

В Минской области 19 тысячам многодетных семей предусмотрена выплата. Куда обращаться?-1

Подготовить ребенка к учебному году дело не простое. А для многодетных семей прямо ребус. Все найти и каждому угодить: от формы до канцелярии. Нужно не только время, но и деньги. Поэтому специалисты Вилейского территориального центра социального обслуживания населения вот уже почти 20 лет организовывают помощь родителям.  

В Минской области 19 тысячам многодетных семей предусмотрена выплата. Куда обращаться?-4

Жанна Петух, заведующая отделением Вилейского территориального центра социального обслуживания населения:  
В этом году в рамках акции мы уже оказали помощь 93 семьям, в которых воспитывается 187 школьников. На общую сумму порядка 40 тысяч рублей.  

Подробности в видеоматериале.  

# Социальная помощь # общество # Жанна Петух # Александр Жуковский # Михаил Азончик # Дарья Сак # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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