В Минской области 19 тысячам многодетных семей предусмотрена выплата. Куда обращаться?

Новости Беларуси. В Минской области более 19 тысячам многодетных семей предусмотрена выплата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Размер ее – 30 % от прожиточного минимума. И уже к 16 августа многим помощь оказана. Параллельно в районах проходят различные благотворительные проекты.

Подготовить ребенка к учебному году дело не простое. А для многодетных семей прямо ребус. Все найти и каждому угодить: от формы до канцелярии. Нужно не только время, но и деньги. Поэтому специалисты Вилейского территориального центра социального обслуживания населения вот уже почти 20 лет организовывают помощь родителям.