Разбираются в проблемах отцов и детей. Где подростки могут получить психологическую помощь?

Бесплатную медицинскую и психологическую помощь подростки могут получить в специальных столичных центрах. Их работа строится на принципах добровольности, доступности и конфиденциальности. Здесь вы найдете понимание и поддержку в любой сложной ситуации. Во время летних каникул посещаемость уменьшается, но с наступлением учебного года дети и их родители активно приходят в центр и разбираются со своими проблемами.

Елена Клявдо, медрегистратор ЦДП «Визави»: Очень большие проблемы у родителей с детьми и у детей с родителями, в школе конфликты. У нас квалифицированные специалисты работают, все анонимно, записываются по телефону очень много, приводят мамы, папы, бабушки. Всем оказываем помощь.

В 2003 году в рамках совместного проекта ЮНИСЕФ и Комитета здравоохранения были созданы три первых центра. Как показала практика, они стали пользоваться популярностью среди подростков, было принято решение о расширении. На данный момент по Беларуси всего 56 действующих центров, 9 из них расположены в столице. «Визави» самый молодой, он открылся в 2019 году и функционирует на базе 9-й городской детской поликлиники Минска.

Андрей Емельянов, психолог, координатор ЦДП «Визави»:

К нам ходят, дети заинтересованы. Мы оказываем им медико-консультативную помощь. В нашем центре работают гинеколог, валеолог, врач-педиатр и психолог. Помощь оказываем подросткам в возрасте от 11-12 до 18 лет. Иногда к нам приходит молодежь, это где-то возраст до 21-23 лет.

Запись на прием осуществляется через медрегистратора, по телефону, лично или через СМС. Рабочий график специалистов организован так, чтобы дети могли получать помощь в удобное время: и дневное, и вечернее. Поэтому двери центра открыты с 8:00 до 20:00. Непростой переходный период требует особого подхода и понимания. Подросток может обратиться за советом, не ставя в известность родителей, и получить индивидуальную консультацию либо прийти на прием к специалисту вместе с мамой или папой.